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海外踩雷風險高！金控放款連兩季衰退 大砍逾1400億元

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金控集團重拾海外市場的投資信心，卻仍對海外放款持高警戒，避免誤觸雷區。據金管會截至2023年第1季底統計，金控海外市場放款餘額再降到3.91兆元、連兩季大砍了1402億元，是近兩年來首見「連二衰」。

以前十大海外市場來看，除法國、南韓、澳洲、加拿大等四國外，其餘六大海外市場放款均較上季衰退，又以美國放款餘額降到4201億元、季減4%居首，香港放款也持續降到5498億元、季減3.6%次之。

放款提呆帳比率逾2%，依舊是法國和日本。第1季底金控在法國市場提存呆帳金額攀升到4.81億元、提呆率拉高到5.11%飆新高、較上季增加了1.71個百分點，主因是各大行庫紛紛在第1季增加提存歐洲療養院Orpea S.A.（歐葆庭）聯貸案呆帳所致。

除了Orpea S.A.踩雷外，歐美商用不動產市場也出現危機。據了解，已有兩家行庫、一家民營銀行OBU海外聯貸北美商用不動產已出現逾放，因屬擔保放款，損失有限，有行庫已先提存並轉銷呆帳。

一家金控主管坦言，歐美國家在疫情期間實施遠距上班，很多商辦未能滿租、或是遭退租，而疫後多數企業依舊持續遠距，加上升息墊高貸款成本又來不及漲租金，導致商辦沒滿租、又無法漲租金，卻已先被升息後的成本壓垮了。

法人也坦言，部分金控海外放款的資產品質惡化高於預期，逾放比走揚恐帶動信用成本回升，恐成為壓抑獲利的最大隱憂。

商辦

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