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朱漢強請辭 集保董事長由總經理陳德鄉暫代

經濟日報／ 記者劉德宜／台北即時報導

集保結算所董事長朱漢強以另有生涯規劃為由，連同基富通證券職務一併請辭，集保明（5）日將舉行臨時董事會，指派集保總經理陳德鄉暫代集保與基富通董座職務，據了解，新任董座人選將在集保19日股東會後一併發布。

朱漢強本人則不發說法，只透過LINE簡短地寫著：「謝謝關心，大家平安」。才在5月底率團赴捷克參加世界集保組織論壇返國的朱漢強是在上周向金管會提出辭呈，回國後不久染疫確診，上周很多會議與活動均未出席，而請辭一事也是在上周四、五陸續召集同仁告知，強調集保業務都上了軌道，他很放心。

48年次的朱漢強在證券圈是有名的集能力、反應力、風趣於一身，畢業於政大企管系、台大商學研究所碩士、政大EMBA，他於1996年加入集保結算所，歷任主任秘書、副總經理、總經理等職務，學經歷豐富，對基金業務也相當嫻熟，更曾執行為基富通證券打出知名度的好享退專案的推動。

集保大股東臺灣證券交易所已接獲朱漢強的請辭，確定指派陳德鄉接替法人代表並暫代董事長一職，於明天召開臨時董事會上通過，因朱漢強同步兼任基富通董事長，該職務也一併由陳德鄉代理。

股東會 集保結算所 政大

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