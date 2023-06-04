新光金改選大戰 和解3關鍵

金融超級股東會在本周五（九日）登場，其中最受矚目的是新光金控改選之役。儘管新光金前董事長吳東進出面大力疾呼，要與胞弟台新金控董事長吳東亮好好坐下來談，但據了解，雙方須先在三方面達成共識才可能和談。除了總體董事席次分配之外，還包括新光金及旗下的人壽、銀行、證券等重要子公司的人事權，以及獨董席次，都是雙方談判的重點。

六月九日之前，雙方能否對這三大事項達成共識，將成為吳東進代表的公司派啟動協商，能否獲得最後成功的關鍵。

新光人壽駐會董事林伯翰昨日受訪時強調，現在是「兩個公司派在吵，並不是市場派和公司派打！」所以雙方坐下來好好談一談，問題就能解決：「不需要親人變仇人！」他認為，雙方若能坐下來協商，把現有提名的董事人選重新徵召出十五席董事人選組合，事情就能落幕。林伯翰亦強調此時在新光金體系穩定軍心的重要性，他認為即使改革派入主新光金，也不希望看到新光金體系包括人壽、銀行等子公司的人才因為雙方陷入僵局而流失：「現在是該收拾戰場的時刻，不要一發不可收拾！」

台新金董事長吳東亮迄並未表態是否願意與胞兄吳東進和談，但改革派代表人洪士琪昨先發聲表態反對和解，會選到底，也讓外界更加矚目吳東亮的態度，以及最後和談能否成功。不過，據側面了解，由於改革派方面的徵求人，絕大多數都是吳家的親族，例如吳東亮之妻彭雪芬為董事長的投資公司徵求人，就有五家，這些徵求人都有委託書的決定及分配權，因此仍以吳東亮個人的態度至為關鍵。

相關人士指出，由於吳家兄弟姊妹現在都在勸和，再加上吳東進已在二日夜間親訪吳統雄，吳統雄向來有新光家族「國師」之稱，吳東進希望他能幫忙協調兄弟之間和談。此外，吳東亮在周一下午將受頒台北醫學大學榮譽博士，吳東進以身為親屬身分受台北醫學院之邀前往觀禮，雙方有機會在現場碰面講話，將是雙方開啟對話的契機。

相關人士指出，吳東進派在席次分配上，其實已願意接受「不過半」，公司派與改革派之間，究竟是七比八，或是六比九，都能接受。但希望在高層人事安排，能有談判的空間，像是金控董事長由台新金指派，但總經理仍由現任總經理吳欣儒（吳東進二女兒）續任。另外，在重要的子公司如人壽、銀行、證券這些子公司，基於安定人心，在董總安排上可朝雙方各指派一位的方式來進行，不要一次全部都換，導致員工人心惶惶。至於獨立董事的指派，據了解吳東進也並未堅持一定要過半，但得看總體席次和重要人事安排協調的情況如何。

另外，六月九日登場的金控、銀行股東會，還包括國泰金、富邦金、元大金、玉山金，以及聯邦銀行，富邦金今年也有改選，二代接班的布局亦受到矚目。其中仍以新光金改選究竟能否戲劇性的急轉直下，以和解收場，成為最受矚目的一場股東會。