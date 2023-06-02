京城銀砸43.75億元 拿下「台南地王」新光三越百貨大樓

香港商世邦魏理仕今(2)日舉辦新光一號不動產投資信託基金(新光一號)，所持有不動產「台南新光三越百貨大樓」公開標售，結果京城銀（2809）以43.75億元得標，扣除車位後拆算全棟建物均價約為30萬元/坪，以2005年當時原始購入金額約31億元計算，漲幅達約141.12%。

CBRE華東區及台灣董事總經理朱幸兒表示，該案以標售底價回推租金投報率可超過5%，吸引許多投資人領標；本次順利標脫的「台南新光三越百貨大樓」為台南火車站站前商圈知名商場，土地面積約1,320.72坪，建物約17,164.91坪，基地位處台南市中心核心地段，步行五分鐘即達台南火車站，今年更以公告土地現值每平方公尺34萬5千元、每坪約114萬元，第六度蟬聯台南市地王。

負責本案公開標售的世邦魏理仕資本市場部董事林敬超表示，本標的於公開時即受到包括壽險業、金融業者及開發商等各方投資人關注，而領標人中，有超過半數為壽險業者，可見得本標的預估收益率可達5%的優異條件相當具有吸引力。

林敬超認為，此次標的租戶單一、租金收益穩定，加上未來周邊重大開發計畫的推行，如鐵路地下化與火車站更新，將強化本案未來改建再開發效益，提升未來增值潛力，因而促使此次標售案成功決標。同時可看出，雖然目前整體商用不動產市場受升息、景氣走弱影響，然只要有收益穩定、地段佳的物件釋出，仍將獲得市場青睞。