凱基投顧奪「機構投資人」雜誌最佳券商 研究團隊傲視同業

凱基投顧榮獲國際財經雜誌《機構投資人》（Institutional Investor）頒發2023年度台灣票選本地最佳券商，成為此國際指標獎項唯一獲獎的本土投顧，同時囊括4項最佳研究獎項，專業研究團隊傲視同業。該獎項是由752家專業投資機構及1,922名經理人票選的結果，凱基投顧能夠脫穎而出，顯示其專業分析及前瞻看法獲業界極高評價。

凱基投顧董事長朱晏民表示，《機構投資人》雜誌台灣最佳券商獎過去皆是跨國外資券商雄踞前三名，凱基為首家躋身該項殊榮之台灣本土券商，顯示出凱基證券強大的研究、銷售、企業訪問與交易綜合能力；凱基投顧將持續以專業研究強項，提供股市盤勢評論、產業分析、深入訪談等報告，成為投資人投資台股最信任的機構。

《機構投資人》各產業研究評選方面，凱基投顧在15項產業研究當中囊括4項最佳研究獎項，居所有券商之冠。其中分析師許家源（Tom Hsu）再度奪下台灣能源石化及原物料兩個領域最佳分析師殊榮，連續兩年蟬聯此獎項；分析師施志鴻（Eric Shih）與陳宣甫（Albert Chen）亦分別奪下台灣金融產業與生技醫療產業最佳分析師殊榮，專業研究團隊完整專業的前瞻分析，長年贏得客戶長久信賴。

此外，凱基投顧的研究報告不僅專業深度領先同業，更以數位方式強化用戶體驗，追求全方位的客戶滿意度，例如透過生動活潑的數位影音方式，讓客戶在最短時間深入淺出掌握市場脈動；同時定期發布研究報告有聲書，幫助投資人能利用碎片化時間輕鬆掌握市場資訊，作為市場動盪之際的投資參考依據，落實「以客戶為中心」、「值得信賴」的核心價值。