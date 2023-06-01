澳豐倒了！13家上市櫃公司踩雷 金管會盯三大投資程序

澳豐金融集團（Ayers Alliance Financial Group Limited）倒閉，據金管會清查，國內共13家上市櫃公司踩雷，損失已從去年第4季到今年第1季陸續認列。

證期局副局長張子敏說，上市櫃公司需依照內控程序投資金融商品，若投資金額較大，證交所查核財報時，會去查核內控程序是否正常、投資商品是否符合內控程序、合法性與合理性等三大查核。

張子敏說，澳豐基金未經金管會核准，兆富財管顧問公司卻非法銷售澳豐基金，金管會接獲民眾檢舉後，從104年至今，已七次移送檢調。

台北地檢署在2020年10月以違反《投信顧法》，將兆富負責人曾奎銘等7人提起公訴。

經查，台北地檢署已在2023年5月12日一審判決這七人，各處4個月到2年3個月有期徒刑、併科罰金50萬至500萬元不等。

若依照判決書記載2014年1月到2014年8月間，當時投資澳豐基金的投資人共286人、投資金額約3,764萬美元，約折合台幣逾11億元；但因澳豐基金非屬合法基金，至今仍有多少受災戶則情況不明。

但張子敏也坦言，經濟部對違法公司可以註銷登記，兆富公司已遭判決，但僅是一審、仍在審判中，兆富公司至今仍無法註銷，但他強調，一旦兆富公司有開說明會促銷非法基金、民眾仍可以檢舉。

至於國內上市櫃公司投資澳豐金融相關商品部分，經金管會了解，有8家上市、5家上櫃公司投資澳豐基金，張子敏說，這13家上市櫃公司損失已從去年第4季和今年第1季做認列。

張子敏說，上市櫃公司需依照內控程序投資金融商品，若投資金額較大，證交所查核財報實，會去查核內控程序是否正常、投資商品是否符合內控程序、合法性與合理性等三大查核。