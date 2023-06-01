「圓滿一號」詐案偵查終結 王道銀行：不影響投資人權益
鼎晟不動產涉嫌製造大樓滿租假象，與王道銀行簽約發行「圓滿一號不動產投資信託基金受益權證」，北檢今（1）日偵查終結，依違反不動產證券化條例起訴鼎晟公司與張男等人，王道銀行則發出聲明，表示不會影響投資人權益。
台北地檢署起訴指出，王道商業銀行（2897）於民國105年8月間，擬發行不動產證券化商品而尋找投資標的，與鼎晟、新東北電力高壓設備公司、高青開發公司簽約，約定由王道銀行擔任不動產證券化條例規定的受託機構及安排機構，並由鼎晟等公司擔任發起人。
因鼎晟不動產以不實租賃契約，製造大樓滿租、有穩定租金收入的假象，使王道銀行陷入錯誤，將張男等人製作的不實租約作為圓滿一號公開說明書內容，隨後金管會於106年11月10日核准發行，並於107年6月21日上市。
王道銀行今日發出聲明表示，發行的REITs圓滿一號於公開市場完成資金募集後，向鼎晟不動產開發股份有限公司與新東北電力高壓設備有限公司購買位於板橋的板信銀行家大樓，並取得該大樓的完整產權。
截至目前為止，圓滿一號板信銀行家大樓的不動產租金繳款均正常，收益亦正常，圓滿一號維持穩定配息，至今配息共計九次，從無短缺，再加上圓滿一號也要求發起人鼎晟不動產公司及新東北電力高壓設備公司提存租金穩定準備金至專戶，以備在租金短缺之時作為填補之用，因此此案並不會影響投資人權益。
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