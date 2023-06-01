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元大銀行「粽磅出擊」 信用卡及行動支付消費一夏

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大銀行「粽磅出擊」帶您全台玩透透（元大銀行/提供）
元大銀行「粽磅出擊」帶您全台玩透透（元大銀行/提供）

6月端午連假及暑假即將來臨，元大銀行鑽金卡優惠在6月隆重登場，鑽金卡海外消費回饋從原本的4%，再加碼至最高6%回饋，讓客戶享海外實體消費加碼最高6%回饋，無腦刷、回饋無上限，出國就帶這張最划算，快把機票手刀買起來，除了海外旅遊外，元大銀行另外也提供國內旅遊消費好康，可從台灣頭玩到台灣尾，行動支付享優惠。

元大銀行結合多家電子支付業者，推出一連串行動支付優惠好康，從深入在地的市場文化，到日常消費的吃喝玩樂，通通應有盡有，號稱五星級市場的天母士東市場，自即日起至2023年6月30日止，推出「icash Pay買菜最好Pay」活動，活動期間持icash Pay連結元大銀行帳戶於天母士東市場指定攤商消費單筆滿200元以上，即可享支付金額60% OPENPOINT回饋；還有眾多必比登美食的南機場夜市，元大銀行預計於6月中旬與icash Pay攜手推出50%優惠回饋。

元大銀行提供最強美食應援團，只要使用元大銀行帳戶連結台灣Pay在美食街指定商家消費，即可享有20%的高額回饋，美食配球賽，真是人生一大快意享受；若來到台中不免俗的要吃吃喝喝，元大銀行和財金公司與台中市政府將在6月1日至7月25日，聯合舉辦「台中消費五go力」活動，網羅超過500家餐飲場景，使用元大銀行帳戶連結台灣Pay享最高20%現金回饋，可以在台中享受悠閒好食光。

前往國境之南墾丁的路途中，老饕們都不會忘記前往東港大啖海鮮，而6月正值黑鮪魚季，元大銀行和一卡通Money針對東港和小琉球超過100家餐廳，自6月3日至7月2日舉辦「屏東黑鮪魚季」活動，活動期間使用一卡通MONEY連結元大銀行帳戶，於指定店家消費最高可享218元回饋，吃飽喝足，再去墾丁海邊看夕照，享用一碗心靈雞湯，讓身心靈都達到平衡滿足。

只想待在家耍廢的人，只能依賴7-ELEVEN和全家等便利商店好鄰居，元大銀行一樣也有優惠提供，即日起至2023年6月30日止，於7-ELEVEN使用icash Pay連結元大銀行帳戶直扣消費，單筆滿150元享10% OPENPOINT回饋；6月1~30日適逢全盈+PAY周年慶，活動期間使用全盈+PAY「連結元大銀行帳戶」進行帳戶直扣消費單筆滿200元，贈50元全盈儲值金，記得去就在你家隔壁的全家消費喔。

元大 消費 一卡通

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