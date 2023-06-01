好消息！勞動基金前4月大賺2,643億元 收益率4.86%

勞動基金績效持續走升。勞動基金運用局今（1）日發布勞動基金最新績效，全球金融市場震盪整理，勞動基金截至今(2023)年前4月累計收益數達2,643.9億元，收益率為4.86%；4月單月進帳453.7億元。

勞動基金運用局指出，整體勞動基金截至今年4月底止規模為5兆7,438億元，受到國際金融市場震盪回穩，今年截至4月底之評價後收益數為2,643.9億元，收益率4.86%。

其中，新制勞退基金規模為3兆7,017億元，收益數為1,700.5億元，收益率4.69％；舊制勞退基金規模為9,898億元，收益數為492.2億元，收益率5.74 ％；勞保基金規模為8,411億元，收益數為434.2億元，收益率 5.83％。

受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為4,705億元，收益數為222.3億元，收益率為5.07％。

就長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多（2013年~2023年4月）平均報酬率為4.56％，國保基金近10年多（2013年~2023年4月）平均報酬率為 4.77％，長期投資績效穩健。

展望未來，勞動基金運用局表示，在面臨通貨膨脹壓力下，歐美央行快速升息，儘管近期通膨有放緩跡象，但是經濟景氣動能也同步降溫，加上歐、美銀行體系危機未解，增加了金融市場風險。勞動基金運用局將密切掌握全球政經情勢，審慎布局各類資產並分散投資風險，以提升基金長期投資效益。