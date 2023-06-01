國票金副董 傳由何志強接任

國票金昨天上午才完成董事改選，下午就傳出高層人事異動。知情人士透露，國票金現任副董事長蔡紹中無意續任，因此在國票金今天舉行董事會選任董事長、副董事長時，人旺集團將會推派新法人代表出任金控副董。金融圈傳出，將由現任國票證券副董何志強，接替蔡紹中出任國票金控副董職務。

國票金昨天傍晚公告人旺公司改派法人代表，從蔡紹中改為何志強。原本市場預期，旺中集團和耐斯集團、公股陣營三大體系在董事會席次的分配達成共識，高層人事異動應該已落幕，因此蔡紹中不續任國票金副董的消息出乎外界意料。

知情人士指出，國票金董事長魏啟林昨天下午通知各當選的董事高層人事異動；至於內定何志強出任金控副董，應和接下來可能由陳冠如出任國票證券副董事長有關，因此改由何志強出任國票金控副董。

據了解，由耐斯集團陳冠舟出任金控新總經理的人事案，會在十二日由金控董事會完成派任程序。

國票金改選結果維持兩大民股與公股的「三三三版本」，並由美麗華集團與台產集團各取得兩席。

股東會也表決通過由股東錦鋐企業提案的「重啟執行安泰銀併購案」，魏啟林表示，國票金與安泰銀談判併購的限期，早在去年十月十三日終止，不可能照原條件重啟，未來若有其他合適對象，也必須依照新環境、架構、條件去談判，國票金對於合併銀行堅持的要項也會持續；而與安泰銀之間若有機會，也不除非再度重啟併購協商，但對方的營運狀況、財務指標等，屆時得要新的盡職調查，其他具體交易條件及契約內容也得重來。