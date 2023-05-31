完成簽約！臺銀主辦日盛全台通小客車租賃15億元聯貸

日盛全台通小客車租賃公司委由臺灣銀行統籌主辦15億元聯合授信案，已於今日完成聯貸簽約。簽約儀式於臺灣銀行總行舉行，由日盛全台通董事長朱志威與臺灣銀行代理總經理林麗婈共同主持。

臺銀指出，本聯合授信案資金用途為充實中期營運週轉金所需，由臺灣銀行擔任統籌主辦銀行暨管理銀行，邀集華南商業銀行、臺灣中小企業銀行、臺灣土地銀行、第一商業銀行、彰化商業銀行、上海商業銀行、全國農業金庫、華泰商業銀行及板信商業銀行等10家金融機構參與。本聯貸案原擬籌組新臺幣12億元，在金融機構踴躍參貸下，超額認購逾1.55倍達新臺幣18.6億元，最終以新臺幣15億元結案，充分顯示金融同業對日盛全台通營運與獲利表現給予高度肯定。

日盛全台通為日盛台駿國際租賃股份有限公司100%持股之子公司，自民國89年成立迄今，具有23年的營運經驗，始終秉持「以客為尊」的精神，提供客戶全方位車輛租賃服務，深受往來客戶認同。近年來隨著汽車租賃逐漸成為國內企業用車的主流，日盛全台通業績與獲利均穩定成長，本次聯貸案順利籌組完成，將有助於日盛全台通持續擴大事業布局。