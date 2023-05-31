徐旭東認為明年景氣會從低迷中上來 但仍要小心

全球通膨持續升溫，市場保守看待今年下半年總體經濟表現；對於全球總體經濟景氣，遠東集團董事長徐旭東今（31）日指出，大家對明年景氣應可樂觀一點，會從低迷中調整上來，至於有多樂觀，也還是要看大家的努力，以目前來看，台灣零售業還不差，影響沒那麼大，但仍然要小心。

台灣最近對周休三日議題相當關注，徐旭東表示，「大家都喜歡更輕鬆，但以台灣架構來說，台灣大半是生產業，生產業比較難調整，不像服務業可以服務、可以不服務，台灣架構以生產業為主，這個要慎重考慮。」

NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳近日抵台，掀起一股AI（人工智慧）討論風潮。談到黃仁勳，徐旭東表示，他今年大力推動AI是好事，而對企業來說，要AI化，不是兩、三句話就可以，AI化需要程序化、智慧化，需要一套解決辦法。「我們AI化也做了很久，但是不夠，還要更努力，這些東西自動化，講起來很簡單，但是這些都要在廠裡面走，台灣需要更努力。」

遠傳電信是今年遠東集團中第一家舉辦股東會的企業，市場也好奇，遠東集團之中，在徐旭東眼中，哪家企業成長性最好？

徐旭東說，「以我董事長來說，全部都好，沒有一個壞的，行業有高有低，服務業、生產業也有高有低，以我的角度來說，沒有不好的時間，如果遇到不好的時間，你也要趕快做修正，這對企業就是種挑戰。」他也強調，集團中每一家公司，他都看好。