搭黃仁勳旋風 新光金董事林伯翰：新壽已提早布局AI

輝達執行長黃仁勳來台，掀起AI狂潮，並帶動近期台股走高，電子股再度成為盤面重心，新光金（2888）董事／新光人壽駐董事林伯翰今（30）日晚間表示，過去新光集團已洞察先機，新光關係企業不僅捐贈成立「台灣人工智慧學校」，協助培育國內AI人才，加速推動企業轉型。

台灣人工智慧學校進駐交通便利、具備優質教室與會議空間的新壽新板金融大樓，並運用鄰近的新壽新板傑仕堡有氧園區，延伸校區服務，未來期許雙方攜手合作，共同創新打造下一波產業競爭力。

近年新光關係企業紛紛因應時代趨勢積極創新，推動企業數位轉型，如新光金控開發AI智能客服系統、新光醫院引進AI智能實驗室自動化解決方案、新光保全運用AI導入安全防護及居家照護服務等，藉由數位科技翻轉消費者的生活方式，更加緊貼客戶的真正需求。

新光關係企業未來也希望透過與台灣人工智慧學校的合作，共同培育人工智慧人才，攜手以人工智慧技術來迎接產業內的各種挑戰。

新板傑仕堡有氧園區鄰近三鐵共構板橋站，交通便利且有專屬接駁車服務，園區內提供住宿與美食的城市型MICE(Meeting、Incentive Travel、Convention、Event/Exhibition)會議服務，包含傑仕堡有氧酒店舒適客房，可容納450人住宿；專業營養師結合名廚的銀廚餐廳，提供客製化美味餐點，以及音樂廳、岩盤浴、碳酸泉、美容會館、JX健身俱樂部、新光健檢中心等多元設施。