群益金鼎證券前進鹿角溪濕地 守護地球維護水環境

在推動綠色金融及環境保護的信念下，群益金鼎證券（6005）5月29日響應天下雜誌「為淡水河做一件事」號召，帶領同仁走進鹿角溪人工濕地，實地探索體驗，移除強勢侵入種，維持濕地生態平衡。透過這項活動，群益證希望能夠喚起員工和社會大眾對於維護水環境的關注，並將環保意識內化為日常生活的一部分。

群益金鼎證券總經理李文柱表示，群益金鼎證券堅信，企業不僅是經濟發展的推動者，更應該成為社會的引領者。群益證同時也是天下雜誌《淡水河公約》的響應企業之一，我們積極落實綠色金融和可持續發展的理念，將環境保護納入企業核心價值觀之中。通過這次的活動，群益希望能夠喚起更多企業和個人的環保意識，共同為創造一個更美好的地球而努力。

樹林鹿角溪人工溼地的前身是台北縣設置於大漢溪畔的垃圾掩埋場之一，後續在民間及政府的努力下，搖身一變成為一塊具有多樣性水域環境的人工溼地。群益金鼎證券發揮企業影響力，用行動支持環保愛地球，號召同仁一同響應本次的活動，藉由水質監測、水棲生物觀察、鳥類調查、移除強勢侵入種「小花蔓澤蘭」等一系列的活動，讓同仁親身體驗這片寶貴的自然環境，感受其獨特之處。同時，也學習到如何在日常生活中減少對環境的負擔，如何保護生物多樣性，以及如何與自然和諧共存。這些寶貴的經驗和知識將成為他們在未來環境保護行動中的動力和指引。