超高齡社會將至！台新銀行推「預開型信託」服務

有鑑於台灣將於2025年邁入超高齡社會，即每5位台灣人口之中，就有1位是高齡長者；而80歲以上長者每5位之中有1位即有失智可能；且全台獨居者占比已突破三成，因此台新銀行積極響應金管會信託2.0「全方位信託」第二階段推動計畫，進一步推出「預開型信託」服務，協助民眾提早規劃嚮往的退休生活，以因應未來退休生活費用與高齡長者照顧支出。

台新針對高齡民眾規劃許多友善措施，信託兼具財產保全特性及信託資金專款專用功能，不僅可兼顧退休理財，還能防詐守老本，近年愈趨受民眾青睞，本次推出「預開型信託」服務，其特性為可預辦、無門檻、低簽約金，以協助民眾銜接退休規劃，提早建制完整財務保護傘。

民眾可在身體健康時先簽訂信託契約，預先規劃信託用途及資金給付機制，凡資產未進信託帳戶前，無須繳納信託管理費，且啟動時機不受拘束。後續信託資產可以現金及保險金方式因應，隨時可存入信託專戶，建議提早規劃退休的民眾可運用預開型信託特性與彈性保障未來生活。

此外，考量民眾愈趨多元的付款模式，台新銀行結合信託與信用卡跨商品整合服務，凡以信託財產專戶給付信用卡消費款項，民眾可大幅節省原本請款、蒐集單據給付信用卡費的寶貴時間。此外，結合數位金融服務，民眾可使用E化對帳單，或透過網路銀行與行動網路銀行等平台，隨時查閱信託資產，掌控最新信託財產訊息。

台新銀行提供完整個人及法人信託商品，包括電子支付機構支付款項信託、有價證券信託、金錢信託以及員工福利信託；全台逾200位分行信託業務專員、理財諮詢師、信託專家、財務專家，可依據民眾需求及財務背景，提供民眾完整信託財務規劃及服務，滿足多元需求。