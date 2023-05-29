富邦產率先承諾「2050淨零承保」 攜手友達宇沛推動全方位碳管理服務

全球暖化加劇，呼應全球、台灣淨零趨勢與政策，為地球永續貢獻心力，富邦產險於世界環境日（6/5）前夕，為台灣產險業第一家率先提出「2050淨零承保」，目標於2050年後，不再承保煤炭及化石燃料產業中未有具體減碳行動或低碳轉型計畫的廠商，也將透過相關服務或作為，協助企業客戶低碳轉型。同時，富邦產險並攜手友達集團旗下提供綠色永續解決方案專業服務的子公司友達宇沛（AUO Envirotech），共同協助企業客戶落實節能減碳、完備淨零碳排方案，與客戶共同邁向2050淨零碳排的目標。

依據國際溫室氣體盤查議定書規範，企業碳排主要分成三大範疇，包含來自企業營運的直接排放、外購電力等能源利用的間接排放，以及包括供應鏈廠商、承保對象、投資對象等企業外部產生的所有間接排放。在這三大範疇中，富邦產險為力行減碳目標，除了於2022年取得環保署碳標籤與減碳標籤之「雙標籤認證」外，同時亦展開各項節電及綠能使用計畫，包括富邦產險總部大樓在拆除過程，創世界首例導入UL2799廢棄物零填埋（Zero Waste to Landfill）認證的分類回收機制，成為全球第一個獲得UL2799金級認證的營建拆除工程。富邦產險更率先提出「2050淨零承保」，目標於2050年後，不再承保煤炭及化石燃料產業中未有具體減碳行動或低碳轉型計畫的廠商；且對於相關產業之既有保單，將以2023年為基準，不再增加承保比例。

富邦產險表示，自2017年開始參與綠色能源發展的同時，富邦產險已開始配合國際趨勢逐漸減少投入與煤有關之企業保險，而提出「2050淨零承保」，也希冀能結合商品及風險諮詢服務，協助客戶進行轉型綠色能源的保險規劃，並提供損防建議，鼓勵客戶強化新興綠能、再生能源風險之管理，攜手共同應對低碳轉型的風險。此外，富邦產險更於年初時與友達宇沛簽訂合作意向書，共同推廣淨零碳排的理念，協助企業客戶建構碳管理能力，透過友達宇沛豐富的碳管理專業經驗，引導客戶建立碳管理平台，提升碳盤查效率，完備企業內部碳管理制度，以因應國內外相關法規與供應鏈之要求，有效達成碳管理，幫助企業邁向淨零與永續發展，守護環境同時提升企業競爭力。

富邦產險將持續朝「2050淨零承保」的目標前進，也期望和企業客戶共同攜手邁向淨零碳排，在面對全球氣候變遷挑戰，一同領跑台灣奔向永續未來。