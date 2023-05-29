股匯齊揚 新台幣強升逾1角 午盤暫收30.635元
美債危機見解圍曙光，上周美股4大指數齊收紅，今（29）日國內股匯市雙漲，新台幣對美元匯率開在30.73元，盤中持續升值，強升逾1角，盤中最高升至30.605元，升1.43角，午盤暫收30.635元，升1.13角，交易金額9.25億美元。
美股上周4大指數收紅，帶動今日國內股市向上成長，匯市也隨之上揚，升破30.7元線，成功收復5月的連續貶勢，回到4月中的價格區間，除台股激勵，時逢5月最後3個交易日，出口商實質換匯需求可望支撐台幣，匯銀主管分析，短期將維持30.5~30.8元區間震盪格局。
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