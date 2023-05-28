銀行、券商搶富豪市場大餅 業務規模衝破6500億元

八家銀行與八家券商同步搶進高資產（1億元以上）財富管理業務，據金管會4月底統計，這16家銀行與券商承辦富豪大戶業務規模已達6514億元，又以八家銀行業管理資產規模達5625億元、占比86%最大，顯示富豪戶資產仍掌握在銀行手中。

據金管會4月底統計，8家銀行開辦高資產客戶數4,497人、管理資產規模5625億元、月增5.8%，業績最好的前三大是兆豐銀、中信銀和第一銀。

中信銀4月意外掉馬，失去長達近三年的富豪財管龍頭，銀行局主秘侯立洋說，主因是高資產客戶身分需兩年做複審，若審查沒通過、就會遭剔除，導致中信銀客戶數和資產規模下降。

中信銀4月底客戶數、管理資產規模各是1134人、1203億元，今年前四月各減少169人、及86億元，使僅以13億元之差被兆豐銀超車，位居亞軍。

冠軍兆豐銀4月底客戶數829人、資產管理規模1216億元，侯立洋說，兆豐銀因以法人業務為主、因此客戶數較中信銀少、但資產較大，若以管理規模來看，兆豐銀仍略勝一籌。。

第三大是第一銀行765人和1014億元，前三大資產規模都已站穩千億元大關。

券商搶富豪戶部分，2023年4月底也有8家券商開辦，總客戶數660人、累計交易金額889億元、月增4.5%，證期局副局長高晶萍說，高資產業務主力來自複委託，今年受升息影響，讓海外債券價格更具吸引力，海外債和結構型商品都是主力業務。

業績前三大是永豐金證、國泰證和元大證。國泰證後發先至，已連續兩個月居后冠，高晶萍說，主要是複委託業務較積極所致。

永豐金證4月底客戶數290人、交易額348億元，客戶數和交易額都居冠，國泰108人、交易額233億元緊追，元大證落到老三，121人、185億元幾與上月持平。