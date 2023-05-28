快訊

富豪戶逾6成資產全重壓存款+高息債 保單榮景沒了

台南楠西比丘尼陳屍案 報案男的貨車沾血跡

銀行、券商搶富豪市場大餅 業務規模衝破6500億元

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

八家銀行與八家券商同步搶進高資產（1億元以上）財富管理業務，據金管會4月底統計，這16家銀行與券商承辦富豪大戶業務規模已達6514億元，又以八家銀行業管理資產規模達5625億元、占比86%最大，顯示富豪戶資產仍掌握在銀行手中。

據金管會4月底統計，8家銀行開辦高資產客戶數4,497人、管理資產規模5625億元、月增5.8%，業績最好的前三大是兆豐銀中信銀和第一銀。

中信銀4月意外掉馬，失去長達近三年的富豪財管龍頭，銀行局主秘侯立洋說，主因是高資產客戶身分需兩年做複審，若審查沒通過、就會遭剔除，導致中信銀客戶數和資產規模下降。

中信銀4月底客戶數、管理資產規模各是1134人、1203億元，今年前四月各減少169人、及86億元，使僅以13億元之差被兆豐銀超車，位居亞軍。

冠軍兆豐銀4月底客戶數829人、資產管理規模1216億元，侯立洋說，兆豐銀因以法人業務為主、因此客戶數較中信銀少、但資產較大，若以管理規模來看，兆豐銀仍略勝一籌。。

第三大是第一銀行765人和1014億元，前三大資產規模都已站穩千億元大關。

券商搶富豪戶部分，2023年4月底也有8家券商開辦，總客戶數660人、累計交易金額889億元、月增4.5%，證期局副局長高晶萍說，高資產業務主力來自複委託，今年受升息影響，讓海外債券價格更具吸引力，海外債和結構型商品都是主力業務。

業績前三大是永豐金證、國泰證和元大證。國泰證後發先至，已連續兩個月居后冠，高晶萍說，主要是複委託業務較積極所致。

永豐金證4月底客戶數290人、交易額348億元，客戶數和交易額都居冠，國泰108人、交易額233億元緊追，元大證落到老三，121人、185億元幾與上月持平。

兆豐銀 中信銀

延伸閱讀

國泰歧視掀波 市值蒸發逾58.7億美元 機艙改3語播報

國泰航空歧視事件輿論炸鍋 凸顯中國「反崇洋媚外」浪潮高漲

國泰空服員被指歧視風波延燒 管理層與工會互槓

房市當前有多慘？ 金管會公布四大統計數據可見證

相關新聞

彩券經銷商借牌？台彩：事前防範並加強查核 維護市場秩序與弱勢權益

第5屆公益彩券電腦型彩券經銷商抽籤即將於5月31日舉行，針對經銷商借牌人頭戶議題，台灣彩券公司表示，中國信託商銀與受委託...

民眾黨立委吳欣盈關切國際主權基金 國安局謹慎研析

政府成立外匯投資基金FXIF，擬設立主權基金，國家安全局向立法院報告表示，主權財富基金具備長期投資、風險承擔等特性，在全...

遠雄人壽攻綠領人才 攜手虎尾科大「守護億隻鴞」

隨著全球重視環境永續議題，遠雄人壽關注陸地及海洋生物多樣性，持續擴展「守護億隻鴞」生態復育計畫影響力，首度與屏東科技大學...

今年拚逾50萬人啟用保險存摺 壽險公會研議逐年降年費

為解決民眾找不到紙本保單難題，壽險公會推出「保險存摺」，累計會員數已突破40萬人，今年目標衝破50萬人。衡平系統維運成本...

保險理賠醫起通2.0年底上線 台大醫北榮長庚可望加入

為減少民眾申請保險理賠的繁瑣奔波，壽險公會「保險理賠醫起通2.0」今年底將正式上線，壽險公會透露，屆時台大醫院、台北榮總...

6月1日大師論壇 戴蒙開講

由經濟日報與兆豐金控共同主辦的「2023大師論壇」，將於6月1日登場，邀請2022年諾貝爾經濟學獎得主道格拉斯．戴蒙（D...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦