遊日買日圓 專家建議分批下手

邊境開放，再加暑假旺季將至，國人的海外觀光需求愈來愈高，尤其飲食與文化、生活習慣和台灣近似度甚高的日本，最為國人首選，再加上隨著日本央行持續採取貨幣寬鬆政策助貶日圓，使日圓匯價不斷創史上新低，赴日本觀光旅遊也愈變愈便宜，買匯日圓現在已成為「全民運動」，國銀近半年來的日圓現鈔賣匯量（指銀行賣出日圓給客戶）更為過去的數倍之多。

據五月二十六日周五的台銀最新牌告現金賣匯價格，已來到○點二二三九台幣兌一日圓，倘若和今年一月十九日的○點二四○五元，即近半年來最高點相較，等於半年內又貶了約當七個百分點，每換十萬日圓將可省下約一千六百六十元台幣，約當在日本一個晚上平價商務旅館住宿費。

國銀高層建議，若想累積赴日本旅遊的資金，最好的方式是分批買進，「要買在最低點實在很難」，一位大型行庫主掌財務投資高層建議，可視手中可拿來買日圓的資金多寡，分成五等分或三等分買進，倘若認為現在日圓匯率已貶到快見底，就直接拆成三等分買進。

現在日本受理信用卡的店家也愈來愈多，高層建議用即期匯率以存款形式持有日圓，並向銀行辦理日圓的雙元信用卡，也是另一省錢的作法。

若比較一般信用卡和現金，銀行主管建議，必須再考慮日圓匯價變化，若預期一個月之內日圓仍持續貶值，那麼先刷卡，等到信用卡帳單出來時，或許是用較便宜的匯率計價。若認為日圓將由貶轉升，建議比較銀行給予的海外消費現金回饋百分之二、百分之三，是否能抵掉日圓升值匯差及手續費，來決定是否直接用日圓現鈔支付。