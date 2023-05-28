新光金經營權／專人送信 擬促成「進亮會」

新光金控大股東吳東進給老三台新金控董事長吳東亮的家書曝光，讓新光金經營權大戰兄弟之爭浮上檯面，據了解，這封家書分為兩個版本，有簽名及沒有簽名的版本，是25日下午由吳東進派專人送到台新金，目的是希望促成「進亮會」，吳東進近期也透過民進黨立院大老，用一切方法促成兄弟兩人坐下來談。

其實吳東進最主要的中心思想有二，第一是表達過去對弟弟在各項成就上的欣賞之情，包括吳東亮成為工商協進會理事長，這是家族的榮耀，讓吳東進與有榮焉，第二是希望家族團結，共度難關，希望吳東亮不要跟著其他股東起舞，反而喪失吳家在新光金控的主導權，一旦經營權旁落，未來連合併恐怕也淪為空想。

據了解，吳東進給老三的家書，在25日派專人送到台新金控，分有兩個版本，當時有簽名的信是要給吳東亮，沒簽名的信是給台新的「國師」吳統雄，主要是希望若吳東亮避不見面，可以由吳統雄代為轉達，並扮演和事佬角色。

至於其他吳家兄弟姊妹，則是26日收到同一封內容的家書，訴求就是家族團結，共度難關，沒有什麼是不能坐下來談的。

沒想到信件卻被第三方人士走漏，並且以不利吳東進方式解讀，讓吳東進派相當心寒。

吳東進派認為，這封信是正史、是「三國志」，卻被寫成了「三國演義」，質疑這是有心人士的操作。尤其家書內容是，不希望你我成為家族罪人，並非指著吳東亮鼻子，要吳東亮不要成為家族罪人。