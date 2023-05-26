國壽首季法說會：新錢投資 鎖定這兩大類項目

國泰金控（2882）今（26）日舉行法說會，首季稅後純益72億元、年減八成，EPS 0.48元。銀行子公司成主要獲利引擎，稅後賺92億元創同期新高，國泰人壽受避險成本攀高及資本利得減少影響，稅後淨損20億元。金控總座李長庚強調，經營團隊會盡全力、讓獲利一季比一季更好。

展望國內景氣，李長庚會後受訪時指出，政府或民間的研究機構都認為外在環境影響非常大，預期各產業清庫存的狀況將持續改善，下半年國內景氣有機會表現得比上半年更好。李長庚曾說過國泰人壽是「金城武」，不過近期股價表現不如競爭同業富邦金（2881），對此，李長庚回應，「金城武還是金城武吧！」

針對法人關心美國債務上限問題，李長庚認為，人壽與銀行子公司對美國公債的曝險比重非常低，即使美債在未來沒辦法達成協商，應該也屬於一次性且短期的現象，「不認為美國會賴債，這是世界大事」。據統計，國壽對美國公債曝險約新台幣350億元，6月到期金額僅2.5億元，國泰世華銀曝險部位僅占2%，6月底前沒有部位到期。

今年首季國壽實現股票資本利得134億元，債券資本利得22.5億元，國壽執行副總林昭廷表示，目前保費收入與支出大致打平，不過投資收益約2,000多億元，加上目前偏高的現金水位可用於再投資，未來將以美國公司債為主，台股、美股與不動產為輔，甚至也會考慮加碼PE Fund（私募股權基金）。

林昭廷表示，受聯準會持續升息影響，目前CS的避險成本已經飆高至4.3%，較第1季的3.85%上漲0.45個百分點。據統計，國壽首季避險成本為1.81%，不過3月外匯準備金新制上路，預期今年避險成本維持在1％～1.5％，新台幣匯率的強弱將決定避險成本變化。

國壽首季資產配置部分，總投資金額7.4兆元裡，國外債券占比最高、為61.8%，投報率3.8%；其次是不動產，配置占比7.6%，投報率2.5%。另外，國內債券7.1%，投報率6.1%；國內股票占比5.8%，投報率6.9%；國外股票占比5.7%，投報率5.4%，現金占比近4%。

資料顯示，國壽首季台股部位為4,330億元，跟去年底的3,730億元相比，增加約600億元，由於台股首季漲幅逾12%，會帶動市值增加，而國壽首季對台股，有加碼也有處分。

林昭廷指出，新錢大部份投資在國外債券，3月固定收益商品報酬率達5.4%，另外配置在新台幣債券ETF的部位約5%、3,700多億元，未來也會考慮加碼債券ETF，不過屬於「戰術型」、未設定加碼目標，會視市況適度實現資本利得。

國壽首季避險後投資收益率2.69％，較去年同期4.74％明顯下滑，主要因避險成本較高及資本利得減少，影響投資收益率。此外，避險前經常性投資收益率由去年同期的2.83％提高到3.15％，主要是債券利息收入雙位數成長。因股債金融資產評價回升，帶動淨值及金融資產未實現損失收斂約719億元，未實現損失從2022年底的2,181億元，降至1,462億元。