國銀中小企業放款首季驟減7億 7年來同期最慘

據金管會最新統計，2023年3月底國銀對中小企業放款餘額9兆2,826億元，首季大減6.96億元，是2017年、七年來同期最大減額，銀行主管直言，全球景氣衰退，製造業庫存去化不易、資金需求驟降，使國銀中小企業放款陷入低迷。

銀行局主秘侯立洋坦言，今年首季國銀中小企業放款餘額衰退，有兩大因素，一、是今年前二月營業天數少，光前二月就減少了147.96億元，3月單月仍增加141億元，使前三月仍減少近七億元，二、央行升息墊高借款成本、中小企業到期還款後也沒續借。

銀行主管坦言，國銀中小企業放款中有6成都是製造業，又台灣五成出口仰賴製造業，當全球景氣持續收縮、製造業終端需求不振、庫存調整仍未消化結束下，使四月出口連八黑，自然也反映在國銀中小企業放款上。

該主管說，製造業庫存調整，可能會到第三季或第四季才會結束，預期下半年放款需求會略為回溫，但需留意中小型建商、在不動產市場續降溫下，資金需求恐會驟減。

金管會公布國銀承作中小企業放款，1月單月大減65.43億元、2月擴大續減82.53億元，3月回升增加141億元，合計前三月減少6.96億元。3月底國銀中小企業放款餘額9兆2,826億元，年增降到5.52%的44個月新低點，

即便今年全球景氣仍未回溫，金管會仍送出2023年全年中小企業放款要新增3800億元的目標值，較2022年全年目標3500億元多了300億元。去年全年中小企業放款新增5945.5億元、目標達成率170%。

侯立洋說，即便首季放款衰退，但4月起經濟有推出兩大因應疫後振興貸款專案，希望屆時各銀行可以配合經濟部專案貸款、去提供中小企業的放款需求。

2023年首季國銀對中小企業放款增加前三大是北富銀、永豐銀和台新銀，以台北富邦銀大增132億元最多，永豐增加91億元次之，台新銀增加78億元，全都是民營銀行。

首季國銀對中小企業放款減少前三大，則是台銀、第一銀和華南銀，以台銀大減233.6億元最多、一銀減少180.56億元次之，華南銀也減少90.3億元。

為何中小企業放款增加是民營銀、減少反清一色都是行庫，頗有「民進公退」的意味？侯立洋解釋，主因公股行庫放款規模大、若依比例來看，不一定是減少這麼多。