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金管會公布最新投資詐騙廣告下架成績：逾1300件被下架

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
社群平台充斥假藉名人刊登的投資詐騙廣告，金管會研議從源頭控管。記者曾學仁／攝影
社群平台充斥假藉名人刊登的投資詐騙廣告，金管會研議從源頭控管。記者曾學仁／攝影

投資詐騙案延燒，投資人積極檢舉，金管會３月邀集 Google與Meta以及相關部會開會，兩大平台承諾下架不法投資詐騙廣告。金管會今（25）日公布最新投資詐騙廣告下架成績單，4月10日起逾一個月內，收到不實投資廣告並請 Google與Meta下架的投資詐騙廣告1,363件，占通報數1,720件比重達79％。主要以冒名金融機構董事長，與誘人加入LINE投資群組兩大態樣為主。

過去被詐騙集團假冒名人在網路刊登廣告的受害人不少，多家上市企業近期都必須主動對外澄清，自家高階經理人或是創辦人並沒有經營投資社團。

金管會持續為防堵不法投資詐騙廣告在社群平台流竄把關。金管會證期局副局長高晶萍表示，通報的詐騙投資廣告主要有兩大態樣。第一為冒名金融機構董事長、合法證券期貨董事長、知名人士或是名人等，建立虛假粉絲專業廣告，誤導投資人。第二為誘導投資人加入LINE投資群再詐騙。

根據金管會今日公布最新統計，自4月10日起至5月19日為止，金管會及證券周邊單位累計蒐報Google及Meta的投資詐騙廣告件數就達1,720件。

其中Meta占比高達94％、達1,615件，Google通報件數僅105件。

金管會指出，通報經蒐報單位通報後點擊網址確認下架的廣告件數，達1,363件，占通報比重79％。其中Meta下架數高達1,338件，等同Meta收到100件通報詐騙廣告，就下架了至少82件，但Google此次僅下架25件，不到其通報數的四分之一。

是否代表Google下架速度是否有加強空間？高晶萍解釋，兩大社群平台相當願意配合金管會與周邊單位，只是兩家公司都必須經過其內部審查機制與流程，且下架數量是金管會每周固定時間請周邊單位統計。高晶萍表示，已經提供簡易通報評估方式，未來將持續關注通報與下架情況。

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