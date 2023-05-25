喊話並肩作戰！新光人壽總座「給員工的一封信」曝光

新光金（2888）經營之爭白熱化，面對台灣保險業將於2026年接軌IFRS 17，加上保險月競賽開始，據指出，新光人壽總經理黃敏義今（25）日早上發出一封信替新光人壽同仁打氣，感謝大家在競賽的傑出表現，據了解，新壽業務單位在保險月首周業績已超過100%，同時，黃敏義也提到，公司RBC及淨值比率仍達法定標準以上，面對未來接軌國際制度，仍將秉持嚴謹的公司治理及風險控管機制，期盼同仁持續與公司同行走在正確的道路上，堅定彼此信念，並肩作戰。

黃敏義在信件中表示，由於美國聯準會自2022年3月開始升息至今已逾一年，其幅度與速度之猛烈，市場以「暴力升息」稱之，以致台美利差擴大，避險成本大幅升高，加上近期全球股、債市劇烈波動，資本利得實現不如預期，故短期市場劇烈波動，影響各壽險業者2023年第一季獲利。

但2023年第一季股市上漲，公司整體金融資產評價大幅回升，有助於淨值提升，且目前利率處於相對高檔，有利於提高新投入資金的穩定收益，新光人壽將持續布局國內外固定收益及績優股票，以強化投資收益。

黃敏義表示，公司RBC及淨值比率仍達法定標準以上，面對主管機關未來接軌國際制度的政策，未來仍將秉持嚴謹的公司治理及風險控管機制，維持穩健的財務狀況。近年來公司在商品策略上持續聚焦「價值商品」及「外幣保單」推動，以獲取穩定收益、並提升新契約價值，持續堆疊合約服務邊際利潤（CSM），接軌以後，公司營運將更為穩健。

壽險公會及保險局已於3月經討論並修正外匯價格變動準備金，減輕業者面臨的經營壓力。此外，金控已於112年3月董事會通過長期資金募集案，持續協助人壽強化資本。

黃敏義最後喊話公司同仁，「希望眾人持續與公司同行走在正確的道路上，讓我們不畏懼環境挑戰，堅定彼此信念，並肩作戰、團隊合作，創造業務同仁、客戶與公司三贏局面。」