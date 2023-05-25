兆豐董座張兆順換跑道 公銀高層搬風

半導體廠穩懋周五舉行股東會進行董事改選，兆豐金控董事長張兆順獲穩懋提名擔任獨立董事，牽動公股行庫高層異動。公股相關人士說，目前兼任兆豐銀總經理的兆豐金總經理胡光華，將專任兆豐銀總經理，但會暫兼金控及銀行董事長。至於兆豐金總經理則爆出黑馬，由銀行副總蕭玉美升任。

張兆順轉換跑道後的遺缺，內定由合庫金控董事長雷仲達接任。據了解，這樁人事案已獲行政院核定，但可能在六月九日合庫金股東會改選完成之後再發布，這段期間先由胡光華兼代銀行董事長。

除了兆豐的高層人事異動，相關人士指出，明年大選在即，其他公股金融機構的高層人事目前以穩定優先，有缺額才會補實。第一金、華南金明年改選，屆時才會評估現任董、總是否續任，至於彰銀、合庫金將於下月改選，已拍板由凌忠嫄續任彰銀董座、台企銀董事長林謙浩轉任合庫金董事長。

此外，台灣金控董事長沈榮津、台銀董事長呂桔誠和土銀董事長謝娟娟，據了解目前決策高層均未規畫調整，至於林謙浩離開台企銀後的職缺，可能暫時由總經理張志堅兼任。

據指出，蕭玉美獲政院同意升任金控總經理，除了是她現為兆豐銀主掌海外、授信等重點業務的一級主管，加上兆豐銀紐約分行事件的處理仍未落幕，她升任金控總經理後將和銀行總經理胡光華一起處理。

據指出，兆豐金原本要在昨天董事會完成相關人事調整程序，但相關公文尚未簽核，目前預定會在今天召開臨時董事會，完成金控、銀行總經理選任及派任程序，屆時將由兆豐金董事會推舉胡光華暫兼金控董事長，兆豐金也已通知各子公司董總與金控、銀行內部一級主管，在今天下午為張兆順舉辦歡送會。