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4家上市櫃公司未如期交財報 證期局將開罰

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會證期局今天公布今年上市櫃公司申報首季營業收入的最新統計。圖／聯合報系資料照
金管會證期局今天公布今年上市櫃公司申報首季營業收入的最新統計。圖／聯合報系資料照

金管會證期局今天公布今年上市櫃公司申報首季營業收入的最新統計。今年首季上市公司營業收入為8兆1633億元，較去年同期減少8736億元，減少9.67%，營收金額則為歷年同期次高，至於稅前淨利為6230億元，則較去年同期減少5278億元，減少45.86%。

證期局指出，截至112年5月15日，上市櫃公司應申報家數共計1774家，除上市公司隆銘(3018)、如興(4414)及上櫃公司駿熠電(3642)、昇華(4806)等4家公司未如期出具112年第1季財務報告外，其餘公司均已於規定期限內完成公告申報。

證期局副局長高晶萍指出，隆銘在今年4月10日停止買賣，預計11月20日終止上市，如興4月10日停止買賣，11月20日終止上市，上櫃公司駿熠電去年第三季就沒出財報了，櫃買已在5月17日公告其6月17日終止上櫃，昇華4月10日終止買賣，預計11月20日停止上市，上述4家都和111年報或112第一季財報未申報有關，已被陸續開罰，其中如興已有二本財報缺乏申報，隆銘則是有補其中一份財報，處罰金額在24萬至72萬不等，如興則已被累罰到逾百萬元以上。

對於這四家未如期申報財報的原因，高晶萍說明，隆銘是因為經營權爭議使財報未經董直會通遛，如興則是簽證會計師未受理查核簽證，駿熠電則是未提供給會計簽證，昇華是因為會計師來不及完成查核。

對於今年首季獲利較去年同期衰退，證期局副局長高晶萍說明原因，主要由於去年基期高，包括首季航運業受惠運價較高，半導體業受惠5G應用、高階運算及車用電子等需求成長等都是主要原因；至於今年首季獲利成長產業，包括金融保險業因金融商品操作得宜而推升獲利；通信網路業因5G及AI等終端需求支撐，帶動獲利成長；觀光事業受惠於旅遊需求回溫及節慶商機，致獲利成長等。

證期局對上櫃公司的統計也顯示，112年第1季營業收入5884億元，較去年同期減少646億元，減少9.89%，營收金額為歷年同期次高，而稅前淨利為589億元，較去年同期減少188億元，減少24.20%，主因基期較高，尤其去年第1季光電業因終端需求成長，以及半導體業因整體銷售量成長及高毛利的產品銷售量增加為兩大主因。

證期局也說明，今年第1季獲利成長產業包括金融業因美國聯準會升息放緩及台股上漲影響，營業證券出售及評價利益增加，另外觀光事業因疫情緩解使民眾外出用餐意願提高，餐飲收入增加而推升獲利，至於建材營造業則因建案完工交屋，帶動獲利成長。

財報 如興 金管會 5G 半導體

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