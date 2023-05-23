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磊山群英會菁英雲集 十家保險業一級主管同賀

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
2023磊山保經群英會，董事長李佳蓉（左三）、執行副董事長黃金木（左二）、副董事長兼行政總經理曾粹頤（左一），總經理許弘偉（右一）與業務總經理林世德（右二），恭賀群英會會長吳柏增（右四）、副會長李宛芸（左四）、副會長賴柏翰（右三）。圖/磊山保經提供
2023磊山保經群英會，董事長李佳蓉（左三）、執行副董事長黃金木（左二）、副董事長兼行政總經理曾粹頤（左一），總經理許弘偉（右一）與業務總經理林世德（右二），恭賀群英會會長吳柏增（右四）、副會長李宛芸（左四）、副會長賴柏翰（右三）。圖/磊山保經提供

磊山保經舉辦2023「來磊山夢實現」磊山群英會，除了有來自全台近千名的夥伴，還有超過十家的保險公司一級主管出席，共同為277位得獎人慶賀，表彰他們在保險保障規劃、組織發展、國際獎項榮耀等優異表現。

磊山保經董事長李佳蓉表示，這三年來疫情影響全球各產業，但磊山保經依然逆勢成長，2022年業績成長了20.8%，這是相當不容易的事情，而這些優異的表現，都是每一位磊山人共同寫下的紀錄。

磊山保經業務總經理林世德恭賀所有的IDA國際龍獎得獎人、3A會員及所有的排名會員；他表示放眼2023年後疫情時代，保險銷售面臨更多新的挑戰，他感謝合作的保險公司，設計優秀的商品 ，讓磊山的業務夥伴，可以為客戶提供完善的風險管理計畫。

今年磊山群英會的主題是「來磊山夢實現」現場不僅佈置了各式各樣的夢想計畫，也呈現了100位磊山同仁真實夢想成真的故事；八年級的群英會會長吳柏增業務總監鼓勵且歡迎更多像他一樣有夢想的人，加入磊山保經這個大家庭，不僅能一步一腳印實現自身的夢想、也能幫助更多人安身立命、實踐夢想。

保險 疫情

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