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泛公股銀行推卡、房貸樣樣來 員工哀號：業績壓力比民營還重

聯合新聞網／ 綜合報導
銀行業薪情好，去年公股銀行年終獎金更上看八個月，每年都吸引大量考生報考。圖／本報資料照片
銀行業薪情好，去年公股銀行年終獎金更上看八個月，每年都吸引大量考生報考。圖／本報資料照片

考入公股銀行是新鮮人夢寐以求的「金飯碗」，根據報導，去年公股銀行年終獎金上看八個月，尤其是工作穩定、福利好、薪情又好，每年都吸引大量考生報考。

但就有網友在Dcard以「泛公股銀行業績好重」發文抱怨，自己在泛公股銀行就職，光是協銷要求，信用卡每月就要十幾張，金融商品每月每項業績也要達到幾百萬元，甚至房貸也要幫忙做，直言「業績壓力比曾待過的民營壓力還重。」

原PO表示，從不覺得自己考進公股銀行就能夠「躺平」，但是就職後才發現業績壓力很大，雖然這些要求跟分配到的分行、經理作風有差，但從沒想到「業績壓力比曾待過的民營壓力還重」，因為光是每月的業績中，信用卡就要協銷超過十張，金融商品每項都要打幾百萬元業績，連房貸也要幫忙做。

網友紛紛留言，表示有些銀行十分重視信用卡部，行員需要協銷的業績壓力很龐大，「認識的朋友考進去也是一個一個問要不要辦卡」有人也說，民銀的業績壓力都還沒有泛公股銀行大，表示「之前待的時候，一個月兩張就安心了」，更直言現在聽到要考泛公股銀行，就是一句話「塊陶（快逃）呀！」，畢竟現在泛公股銀行行員都被設下許多業績目標，已經沒有像以前那麼單純了。

但也有網友建議原PO，雖然原PO待過的公股銀行業績壓力很大，但具有相關銀行經歷，又有行員證照加持，相信努力不會白費的，用這個經驗可以考純公股經驗行員，壓力可能就沒這麼大了。

銀行業 公股行庫 Dcard

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