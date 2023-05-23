不想努力了！Q1台北房產交易 近三分之一是繼承

內政部不動產資訊平台顯示，今年不動產交易降溫，全國住宅買賣移轉比率，從去年第一季的60.9%，降至今年的49.9%，減少11個百分點；不過贈與的比率，全國卻增加了2.6個百分點，各縣市當中，又以台北市贈與移轉占比最高，今年Q1達23.3％。

全國繼承的比率更高，達25.7%，較去年同期增加7.4個百分點，六都中繼承占比最高的也是台北市，達29.4%，等於每三筆住宅移轉中，就有一筆是來自於繼承。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，繼承占比走高，主要是因戰後嬰兒潮世代，距今已約70年，隨著人口老化逐步凋零，觀察2022年的全國死亡率為8.89%，達到統計以來的新高點，也反映多數長輩擔心太早贈與房產，恐導致子孫不孝，或分配不公疑慮，因此排斥生前贈與，不如身後循繼承方式分產；而實務上，也常見因為子孫眾多，對遺產處理沒共識，透過法拍來分產。