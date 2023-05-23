節省轉帳手續費 全網激推3管道最省錢「這家每月免費轉88次」

民眾常常有轉帳、跨提跨領的需求，雖然手續費用不高，但是長期下來也是一筆金額，能省就省。有網友在PTT上以「你們會想辦法省轉帳手續費嗎？」為題發文，表示轉帳手續費雖然不高，但是費用累積起來也相當可觀，詢問大家會不會為了節省轉帳手續費，特別跑去A銀行提款機領錢，再到B銀行提款機存錢？

節省轉帳手續費密技大公開，全網狂推台灣pay、LINE bank、銀行數位帳戶。鄉民表示，台灣pay最好用，轉帳免手續費，手機按一按就好，不用那麼辛苦跑來跑去，不過要特別注意，部分銀行不在綁定選項。也有網友推「LINE bank」，一個月就免費轉88次「根本就用不完」。還有人表示，現在很多銀行推數位帳戶，每月都有提供免費跨提跨轉優惠，可以節省很多轉帳費用，「數位帳戶都送一堆免費轉帳，還在付轉帳手續費的人肯定是錢太多。」

不過也有人說，「現在大部分都有一定的免手續費」、「幾乎沒在用現金了，都用pay或銀行app轉」、「薪轉戶或一些數位帳戶都有很多次免手續費，也用不完」、「跨行提款才5元，幹嘛轉帳？」更有人直言，為了節省轉帳手續費，特地跑去不同家銀行領錢、存錢相當危險，紛紛表示「不會，時間太寶貴了，而且被搶更慘，不做為了省15領錢再存錢這種奇怪的事」、「不會..太麻煩又很危險。」

金管會銀行局5月2日公布最新的數位存款帳戶統計，截至112年3月底止，數位存款帳戶的總開立戶數約1,631.9萬戶，較前一季約增加151.2萬戶，成長率為10.2%，其金融服務優惠、轉帳手續費優惠都是重要誘因。