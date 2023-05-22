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台韓實質匯率指數「死亡交叉」連三月擴大 創六個月新高

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
4月新台幣、韓元實質有效匯率指數「死亡交叉」連三月擴大，並創下六個月新高，不利我國出口報價競爭力。路透
4月新台幣、韓元實質有效匯率指數「死亡交叉」連三月擴大，並創下六個月新高，不利我國出口報價競爭力。路透

國際清算銀行（BIS）公布最新數據，4月新台幣、韓元實質有效匯率指數「死亡交叉」連三月擴大，並創下六個月新高，不利我國出口報價競爭力。

BIS統計指出，4月新台幣實質匯率指數上漲至98.84，為兩個月高點，台灣主要貿易競爭對手國貨幣韓元則是連三降，落於93.14，為六個月新低。

台幣匯率指數升、韓元匯率指數降，導致台韓間的差距進一步擴大至5.7，連三月上升，並創六個月高點。

匯銀主管指出，回顧今年1月，台韓匯率指數間的差距一度僅剩0.13，市場原先預期，新台幣實質匯率接下來幾個月有機會跌破韓元實質匯率、從出口競爭力「死亡交叉」翻成「黃金交叉」。

不過今年2月以來，兩國間的匯率指數不但沒能翻轉，甚至還持續擴大，恐衝擊我國出口競爭力。

BIS統計顯示，4月美元實質匯率指數為105.91，較3月的106.81下滑，並為三個月低點。

熱錢4月逃離亞洲新興市場，中央銀行統計顯示，新台幣匯率4月累計貶值2.86角，單月貶值0.93%；我國主要對手國貨幣韓元，4月兌美元匯率則是貶值2.68%。

央行指出，名目有效匯率指數是指：新台幣對主要貿易對手國貨幣匯率指數的加權平均數，簡稱NEER。NEER上升表示新台幣對主要貿易對手國貨幣升值，反之，則表示貶值。

至於實質有效匯率指數（REER），則是考量各國物價指數變動因素，REER上升表示台灣出口價格競爭力減弱；反之，則表示增強。實質有效匯率指數為央行執行外匯政策時的重要觀察指標。

央行強調，新台幣匯率的升貶是雙面刃，例如貶值有利於出口商，不利進口商；升值則有利於進口商，不利出口商。央行制訂匯率政策是以總體經濟為考量，無法迎合所有不同部門的需求。

台幣匯率 新台幣

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