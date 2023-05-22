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im.B詐騙參加金融科技展、燒到金管會 主委黃天牧回應了

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
立法院財政委員會審查「保險法部分條文修正草案」、「證交法部分條文修正草案」、「金融消費者保護法部分條文修正草案」等案，金管會主委黃天牧列席備詢，趁空檔喝口水。記者邱德祥／攝影
立法院財政委員會審查「保險法部分條文修正草案」、「證交法部分條文修正草案」、「金融消費者保護法部分條文修正草案」等案，金管會主委黃天牧列席備詢，趁空檔喝口水。記者邱德祥／攝影

im.B全台最大債權平台詐騙事件持續延燒。立法委員高嘉瑜等人今（22）日在財委會上質疑，今年金融科技創新園區進駐創新名單中，出現兩家類似P2P借貸公司，加上im.B曾經參加金融研訓院舉辦的金融科技展，類似讓政府部門背書行為，要求金管會必須就相關參展廠商做到監督義務。

im.B詐騙事件持續延燒，今日立法院財委會上，立委高嘉瑜、王鴻薇、李貴敏都為詐騙民眾發聲，質疑im.B過去曾參加金管會監督管理的財團法人台灣金融研訓院所主辦的金融科技展覽，是否等同協助im.B背書？

高嘉瑜質詢，im.B曾經參加金融研訓院舉辦的金融科技展覽，金管會必須要盡到監督義務，王鴻薇則認為，金融研訓院應該要展現負責態度，否則外界認為金融科技展具有公信力。

立委們要求，金管會應該就今年即將在舉辦的金融科技展，使用金融業KYC的高度監理方式，掌握相關與債權平台參展者的資料，避免再次有詐騙集團藉由參展，獲得如同政府部門背書的詐騙手法。

金管會主委黃天牧回應，金融研訓院舉辦相關金融科技展覽，是採用經濟部登記合法公司，並查詢是否有負面消息，且金融科技展已經舉辦好幾屆，是廠商付費登記參展，已經規定現場不能有投資行為，外界也許認為展覽有公信力，但金融科技展只是交流金融科技想法，不能保證今年參展的企業，明後年是否會變成詐騙公司。

李貴敏認為，這與銀行平日辦理客戶金融業務使用的KYC相比，是否太鬆散？每一個企業存戶都是經過經濟部登記，但仍必須接受銀行KYC，為何行政法人機構不需要比照辦理？王鴻薇則認為，金管會如果沒有徵信參展的相關廠商，未來金融科技展將變得「詐騙金融科技大展」，應該要檢討、保證不會再發生這種事情。

李貴敏質疑，金管會是否已經掌握，仍在營運中的違法債權交易平台？黃天牧回應，已經開始要針對檯面上營業的債權交易平台，啟動溝通。

金融科技 詐騙集團 金管會

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