影／陳椒華呼籲朝野立委 反對為金融重犯脫罪修法
立法院財政委員會今天排審「證券交易法第四條及第一百六十五條之二修正草案」，陳椒華委員上午舉行記者會呼籲朝野黨團立委，應該一起反對這樣一個為金融重犯鍾文智脫罪的法案。
陳椒華表示，立法院5月11日財政委員會召開公聽會時，到現場發言就一再強調，不該為金融重犯鍾文智進行個案式脫罪修法，
但很遺憾的是今天財委會竟然還是排審這樣一個離譜的法案，陳椒華委員要跟召委呼籲，請懸崖勒馬取消這個議程，5月11日公聽會時，無論是金管會、專家學者都對這樣的修法是沒必要、不妥的立場提出寶貴的意見，而過去無論是司法判決或大法官解釋，也都確立TDR就是現行法上的有價證券，態度已經非常清楚明白，今天若通過這樣的修法，會產生的效果是過去這些炒作TDR危害金融市場的金融重犯，會變成沒有犯罪，所以才一再強調這是為特定人脫罪的修法。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言