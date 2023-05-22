影／陳椒華呼籲朝野立委 反對為金融重犯脫罪修法

立法院財政委員會今天排審「證券交易法第四條及第一百六十五條之二修正草案」，陳椒華委員上午舉行記者會呼籲朝野黨團立委，應該一起反對這樣一個為金融重犯鍾文智脫罪的法案。

陳椒華表示，立法院5月11日財政委員會召開公聽會時，到現場發言就一再強調，不該為金融重犯鍾文智進行個案式脫罪修法，

但很遺憾的是今天財委會竟然還是排審這樣一個離譜的法案，陳椒華委員要跟召委呼籲，請懸崖勒馬取消這個議程，5月11日公聽會時，無論是金管會、專家學者都對這樣的修法是沒必要、不妥的立場提出寶貴的意見，而過去無論是司法判決或大法官解釋，也都確立TDR就是現行法上的有價證券，態度已經非常清楚明白，今天若通過這樣的修法，會產生的效果是過去這些炒作TDR危害金融市場的金融重犯，會變成沒有犯罪，所以才一再強調這是為特定人脫罪的修法。