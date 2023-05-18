捲入「泰舍至善元」詐貸 土地銀行回應了

全台最大自辦都更案「泰舍至善元」爆發詐貸弊端，泰舍實業暨泰坤建設董事長楊岳修涉嫌自2017年起持不實預售屋交易合約，先後向合作金庫及土地銀行詐貸，總核貸金額達68億元。檢調昨兵分18路搜索，約談楊男、公司幹部及人頭屋主共11人，全案朝涉犯銀行法詐欺銀行罪偵辦。

其中，合庫銀行尚未撥款，土地銀行今日回應，對於「泰舍至善元」貸款，徵審過程皆遵循授信5P原則與徵授信規範，並依當地行情辦理查估，目前該建案已完工，土地銀行業已取得建物第一順位抵押權，對債權確保不受影響。

土銀表示，本次檢調約談發現該建商銷售率資料有造假之虞，經查本案銷售資料先後經過兩家建築經理公司辦理銷售查核，且由借款公司每年提供經會計師查核簽認之預售屋查核報告。

鑑於本聯貸案地點佳，當時房市景氣熱絡，所以並未將銷售率列為動撥條件，惟土地銀行正積極協助檢調完成偵查，案內並無同仁涉及相關弊案。

土地銀行表示，身為不動產融資專業銀行，近年積極配合政府都更危老政策，考量「泰舍至善元」為都更案，建案座落地點良好，土地銀行也依照當地市場行情辦理查估並設置有效控管措施，透過信託機制確保貸款專款專用，此外亦加入建築經理公司提供工程進度查核及續建完工機制，確保建案工程如期完成。

本案現已如期完工，正辦理房屋分戶貸款中，目前皆如期還款並無違約情形，土地銀行也會持續追蹤還款進度並控管本案金流，維護本聯貸銀行團債權。