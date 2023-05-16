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銀行搶旅遊商機！永豐簽帳金融卡開碳足跡查詢回饋5％

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
永豐銀本周宣布，推出簽帳金融卡綠色消費回饋，提倡低碳旅遊。即日起，凡開啟「消費碳足跡查詢」功能，並使用永豐簽帳金融卡於指定綠色通路刷卡消費，即享額外加碼5%回饋。圖/永豐銀行提供
永豐銀本周宣布，推出簽帳金融卡綠色消費回饋，提倡低碳旅遊。即日起，凡開啟「消費碳足跡查詢」功能，並使用永豐簽帳金融卡於指定綠色通路刷卡消費，即享額外加碼5%回饋。圖/永豐銀行提供

暑假即將到來，銀行推出刷卡回饋優惠，最高16％。北富銀宣布6月底前卡友每周五刷卡訂可樂旅遊行程，輸入指定優惠碼享最高13%優惠；若持J卡於全台雀客旅館、承攜行旅品牌連鎖飯店，或於指定網站預訂全球旅宿，享最高16%優惠。

永豐銀本周則宣布，推出簽帳金融卡綠色消費回饋，提倡低碳旅遊。即日起，凡開啟「消費碳足跡查詢」功能，並使用永豐簽帳金融卡於指定綠色通路刷卡消費，即享額外加碼5%回饋，放大旅遊基金、出遊更盡興。

調查發現，近5成民眾認同永續旅遊概念、逾9成願為此支付更多旅費，永豐銀行表示，規劃住宿、交通、飲食及服飾四大類綠色通路回饋，鼓勵民眾善用共享機車、電動車等工具、投宿環保標章旅館或享用低碳飲食等。

永豐銀行指出，去( 2022 )年攜手萬事達卡推出「消費碳足跡查詢」功能，協助客戶了解每筆簽帳金融卡刷卡消費排碳量，同時推出四大類綠色通路消費回饋方案。根據永豐銀行統計，回饋方案上線後，租用iRent或GoShare等交通工具的筆數占整體綠色通路消費的7成，高居首位。

鼓勵民眾啟動暑假綠色國旅，永豐銀行表示，即日起至12月底成功開啟「消費碳足跡查詢」功能，持永豐銀行簽帳金融卡於具有環保標章的指定旅館等四大類通路刷卡消費，即享額外加碼5%回饋；6月底前首次啟用成功，再加贈小蜜豐金Bee 5點。

北富銀表示，今年上半年若有旅日規劃，多利用富邦J卡可享多重優惠，6/30前Agoda、Booking.com刷J卡預訂日本旅宿享最高16%優惠、Klook日韓租車享88折，抵達日本後，當地所有消費刷J卡有5%回饋，一卡帶出國，隨時刷隨時回饋。

隨各國疫情解封，海外旅遊需求強勁復甦。永豐銀行表示，6月底前持永豐信用卡於特選旅行社、旅遊平台及航空累計分期滿額並完成登錄，享最高4,700元刷卡金回饋。

海外購物刷永豐幣倍卡並完成登錄，最高享10%回饋；此外，也可選擇永豐多幣簽帳金融卡於海外刷卡最高3%回饋無上限，直接從外幣帳戶扣款，再享海外提款3次免手續費。

永豐銀行 綠色消費 刷卡 北富銀

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