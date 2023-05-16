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LINE Pay一站規劃貸款保險 享優惠兼得650點回饋

經濟日報／ 記者李秉豪／台北即時報導

報稅季已過一半，許多民眾仍在搜尋優惠貸款以便資金靈活運用，LINE Pay表示，即日起至5月底止透過LINE Pay平台申辦11家指定銀行優惠貸款專案，還可再享LINE POINTS 500點加碼回饋，貸款、保險一次完整規劃，6月底前透過LINE Pay保險平台參加指定活動，也可獲LINE POINTS 150點回饋。

因應民眾報稅季對於理財資金需求增，LINE Pay貸款平台集結中國信託銀行、星展銀行、玉山銀行、遠東銀行、凱基銀行、LINE Bank(連線銀行)、將來銀行、王道銀行、永豐銀行、渣打銀行、聯邦銀行共11家銀行稅季優惠貸款專案，方便民眾一站式查詢並可快速連結至銀行完成申貸，除享銀行專案優惠方案外，5月底前透過平台至銀行申貸且於6月底前撥貸成功，可再享LINE POINTS 500點回饋。

Line Pay表示，多家銀行推出報稅季優惠專案，聯邦銀行無需綁約、隨借隨還的「速位貸」，讓民眾可更彈性地掌握理財步調，動用手續費每筆520元；玉山銀行「e指信貸」推出LINE Pay用戶獨家方案，前兩期利率0.13%，開辦費888元；王道銀行聰明繳稅信貸方案提供開辦費0元，一段式利率1.88%起；永豐銀行「數時貸」一段式年利率1.99%起，手續費0元起；將來銀行「優貸」方案一段式利率1.76%起，開辦費399元，額度最高可貸500萬；LINE Bank標榜快速申貸，免自行上傳財力證明。

此外，6月底前LINE Pay保險平台也與國泰人壽、國泰產險、富邦產險、和泰產險、明台產險推出完成指定任務享回饋活動，透過LINE Pay保險平台前往5家保險公司指定保險方案頁面完成網路投保(旅行平安險及旅遊不便險不適用)，即享由保險平台提供之LINE POINTS 150點回饋。

LINE Pay表示，平台提供多元豐富產壽險方案供用戶瀏覽查找，除富邦產險、明台產險推出的熱門車險方案外，另有國泰產險住宅火災險、和泰產險意外傷害險，以及國泰人壽iHealth實支醫療險等，多元方案一站式滿足用戶各式需求。

LINE LINE Pay 產險

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