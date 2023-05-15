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凱基銀主辦台中銀租賃32.5億元綠色聯貸 推動淨零轉型

經濟日報／ 記者夏淑賢/台北即時報導
凱基銀行與上海商銀共同統籌主辦台中銀租賃事業公司聯合授信案簽約，台中銀租賃董事長董益源（左二）、總經理羅國銘（右一）、凱基銀行資深副總經理吳可君（左一）、上海商銀資深協理張士邦（右二）與聯貸案簽約後合影。凱基銀行／提供
凱基銀行與上海商銀共同統籌主辦台中銀租賃事業公司聯合授信案簽約，台中銀租賃董事長董益源（左二）、總經理羅國銘（右一）、凱基銀行資深副總經理吳可君（左一）、上海商銀資深協理張士邦（右二）與聯貸案簽約後合影。凱基銀行／提供

開發金控（2883）旗下凱基銀行主辦台中銀行（2812）轉投資台中銀租賃公司聯貸案，金額32.5億元、天期為3年期，這宗聯貸案授信條件連結ESG永續指標，因此獲得金融業高度支持，共有13家銀行參貸。

凱基銀行指出，台中銀租賃聯貸取得資金將協助產業綠色轉型，由凱基銀統籌主辦，共同主辦行為上海商銀（5876），其他參貸銀行還有第一銀行（5844）、合作金庫、彰化銀行（2801）、農業金庫、板信銀行、新光銀行、兆豐銀行、台新銀行、王道銀行（2897）、高雄銀行、盤谷銀行等。

台中銀租賃為落實母公司台中銀行永續金融政策，協助客戶綠色轉型及業務成長所需，委由凱基銀行與上海商銀主辦中期放款總額度新台幣32.5億元，除了資金用途用於綠色產業轉型，授信條件也連結ESG，因此在金融政策驅動下，吸引多家銀行熱烈參與。

台中銀租賃為台中銀行100%持股設立重要策略子公司，結合台中銀行長期深耕企業客戶的豐富經驗，共同扶持台灣在地中小企業客戶成長，近年營運獲利優異，資產品質良好。台中銀行及其子公司長期以來秉持著永續經營理念，公司內部積極導入綠色流程，也鼓勵客戶使用電子帳單、利用數位服務功能外，以實際行動與環境共好外；在推動綠色金融部分，銀行也運用中小信保基金戮力推動產業轉型、促進汙染防治及興建綠建築等，今年3月更獲經濟部中小企業處頒發「綠色授信推動獎」的殊榮。

凱基銀表示，該行主辦本案就是基於與客戶在ESG的理念上相同，希望能發揮以金融能量引導經濟發展淨零轉型，截止2022年底凱基銀行綠色授信餘額已逾新台幣160億元，較2021年大幅成長近40%。另外，凱基銀行也於授信政策中，訂定永續授信要點，將環境、社會、公司治理等ESG議題納入貸後管理機制，攜手客戶共同落實永續經營；本次與台中銀租賃的合作，不僅是落實永續經營的具體作為，亦為攜手客戶共同落實永續經營的成功案例。

凱基銀行 台中銀行 上海商銀

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