凱基銀主辦台中銀租賃32.5億元綠色聯貸 推動淨零轉型

開發金控（2883）旗下凱基銀行主辦台中銀行（2812）轉投資台中銀租賃公司聯貸案，金額32.5億元、天期為3年期，這宗聯貸案授信條件連結ESG永續指標，因此獲得金融業高度支持，共有13家銀行參貸。

凱基銀行指出，台中銀租賃聯貸取得資金將協助產業綠色轉型，由凱基銀統籌主辦，共同主辦行為上海商銀（5876），其他參貸銀行還有第一銀行（5844）、合作金庫、彰化銀行（2801）、農業金庫、板信銀行、新光銀行、兆豐銀行、台新銀行、王道銀行（2897）、高雄銀行、盤谷銀行等。

台中銀租賃為落實母公司台中銀行永續金融政策，協助客戶綠色轉型及業務成長所需，委由凱基銀行與上海商銀主辦中期放款總額度新台幣32.5億元，除了資金用途用於綠色產業轉型，授信條件也連結ESG，因此在金融政策驅動下，吸引多家銀行熱烈參與。

台中銀租賃為台中銀行100%持股設立重要策略子公司，結合台中銀行長期深耕企業客戶的豐富經驗，共同扶持台灣在地中小企業客戶成長，近年營運獲利優異，資產品質良好。台中銀行及其子公司長期以來秉持著永續經營理念，公司內部積極導入綠色流程，也鼓勵客戶使用電子帳單、利用數位服務功能外，以實際行動與環境共好外；在推動綠色金融部分，銀行也運用中小信保基金戮力推動產業轉型、促進汙染防治及興建綠建築等，今年3月更獲經濟部中小企業處頒發「綠色授信推動獎」的殊榮。

凱基銀表示，該行主辦本案就是基於與客戶在ESG的理念上相同，希望能發揮以金融能量引導經濟發展淨零轉型，截止2022年底凱基銀行綠色授信餘額已逾新台幣160億元，較2021年大幅成長近40%。另外，凱基銀行也於授信政策中，訂定永續授信要點，將環境、社會、公司治理等ESG議題納入貸後管理機制，攜手客戶共同落實永續經營；本次與台中銀租賃的合作，不僅是落實永續經營的具體作為，亦為攜手客戶共同落實永續經營的成功案例。