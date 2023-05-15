中信金總座陳佳文：今年獲利有信心比去年好 首季已加碼台股

中信金（2891）今（15）日舉行法說會，總經理陳佳文有信心「中信金控今年獲利會比去年好」，金控雙引擎中銀行仍將擔任今年主要獲利貢獻要角，人壽獲利擺脫防疫保單衝擊，今年正向發展。陳佳文指出，看好台灣下半年比上半年好。子公司台灣人壽首季已布局台股，「打算再加碼台股」，也將增加債券部位。

中信金控今日舉行法說會，中信金控總經理陳佳文主持，中信金控幕僚長暨發言人高麗雪、中信金控財務長暨代理發言人徐旻傾等人出席。

中信今年今年第一季稅後純益129.59億元，稅後股東權益報酬率（ROE）為14.58％，稅後資產報酬率（ROA）為0.69％，每股稅後純益0.66元。

中信金控指出，ROE領先金控同業。子公司台灣人壽雖然受到國際市場波動以及避險成本增加影響，中信銀獲利成長強勁，證券、投信、創投等其他子公司獲利動能回升，帶動金控整體收益表現。

台灣人壽2022年每股隱含價值35.6元，RBC比率維持200％。統計至今年3月底，投資資產約2兆元，現金部位較去年底成長到3.6％，股票提重提高到9.7％。

陳佳文指出，壽險最糟糕狀況已經過去，去年防疫保單虧損逾210億元，但相關衝擊已經結束，美國聯準會（Fed）估5月升息1碼（0.25個百分點），升息循環就會結束，壽險投資部門今年首季已經佳碼台股，債券目前收益率相當不錯，應該也有機會可以選擇性增加一些。

何時會進場加碼？陳佳文指出，這牽涉到投資專業判斷，但他認為下半年景氣會比上半年好，台股連動與經濟成長有一定連動性，要投資合種債券的問題太細，但可以說下半年是不錯布局時機點，因為下半年較穩定，希望新契約保費增加，手中有新的錢可以投資債券。

陳佳文指出，觀察財富管理高資產客戶都已經布局債券，著眼的是4到5個百分點高評級債券報酬率。

對於台灣景氣，陳佳文指出，今年第1季經濟成長負值，主因受到出口拖累，疫情期間供應鏈失衡，等到市場運作恢復正常，庫存壓力大增，外銷訂單明顯減少，目前內需動能佳，但庫存去化要等到第三季、第四季逐步好轉，因此看好台灣經濟下半年比上半年好，內部估計台灣今年經濟成長率落在1.7％到2％。

核心子公司銀行核心業務持續成長，中信銀今年第一季合併稅後純益113.67億元，年成長53％，位居銀行同業之冠。受惠台美升息，中信銀存放利差較去年同期擴大14個基點（1個基點為0.01個百分點），由於存款款成長動能穩健，帶動淨利息收入成長19％。

此外，信用卡、法人以及個人金融業務、彩券等相關收入成長，加上今年第一季財富管理業務動能回溫，推動整體手續費收入上升，統計至今年3月底，中信銀資產品質維持穩定，第一季呆帳成本為11個基點。