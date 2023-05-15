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中信產5月再增資50億 中信金總座：保險最糟糕狀況已過

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
中信金控總經理陳佳文今（15）日主持法說會。本報系資料庫
中信金控總經理陳佳文今（15）日主持法說會。本報系資料庫

中信產預計5月再增資50億元，增資金額將使中信產回到正常營運水準，屆時RBC將可望回到法定要求。累計中信產增資金額將衝破200億元，中信金控（2891）總經理陳佳文今（15）日指出，防疫險帶來的財務衝擊將告一段落，目前中信已經超提，在政府降級新冠肺炎至第四類傳染病，將不會再對中信有衝擊。

「壽險業最糟狀況已經過去」，陳佳文指出。

中信指出，去年底以確診率70％作為提存損失標準，對應金額217億元，目前受理理賠208.5億元，整體理賠金額估落在212.5億元、確診率約68.1％，估計可回收4.6億元，如果扣掉再保損失0.9億元，預估可收回3.7億元。陳佳文指出，產險對中信財務衝擊將告一段落。

整體台灣人壽子公司今年第1季受到新台幣強勁升息以及投資處分收益減少，獲利較去年衰退，台灣人壽今年將採取積極動態避險策略，因應潛在匯率波動，並將專注於長年期繳以及價值型保單銷售，維持穩定以及多元產品策略。

對於台灣人壽今年獲利動能，陳佳文指出很難估計，獲利來源來自投資收益，除了經常性收益，還有一塊是資本收益（Capital gain），2021年前每年表現都相當亮眼，但今年不易，情勢不利的還有台美利差已經拉得很大，避險成本顯著增加，已經侵蝕一部分經常性收益，今年台壽獲利將是正數、不像去年賠錢。

過去壽險獲利對金控貢獻可以達到三成以上，至於今年，陳佳文坦言很難估計，今年中信金控主要獲利將來自銀行，不過因為其他子公司獲利穩健，因此估計今年中信金應該可以去年更好。

根據規定，個別保險公司經會計師查核的RBC不得低於200%、淨值比不得連2期低於3%。中信產去年未達到200％。

中信金控 增資 台灣人壽

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