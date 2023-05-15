已進場加碼台股 總座：中信銀今年將續為金控獲利火車頭

中信金控總經理陳佳文今日主持中信金法說會指出，今年首季中信金雖較去年同期獲利減少20%，但銀行獲利則受惠於升息帶來的利差放大效益，表現非常亮眼，較去年同期成長53%；此外，雖然人壽今年可望持穩，但目前仍難回到2021年的獲利水準，預計今年銀行占獲利比重至少會超過7成，也是今年金控獲利最主要的動力引擎。

陳佳文也明確表達看好投資股債前景，今年旗下台灣人壽也會伺機加碼台股與海外債券，「今年首季就已有進場加碼台股了！」但即使加碼股價，陳佳文坦言，人壽今年獲利有多大表現空間，仍不容易預期，因為人壽受資本市場影響很大，尤其死差及投資收益這些，資本利得更難預測，特別是過去2021年之前都有可觀的資本利得，但今年來看不太容易高度期待。

陳佳文點出關鍵在於台美利差，他分析，台美利差增加，「不僅增加避險成本，也會侵蝕經常性收益。」他表示，現在僅能說人壽獲利今年會是正數，但能達到多少，不好估計。

不過，所幸中信銀的美元收益放大，因而對今年金控獲利仍能發揮彌補效果。陳佳文指出，中信銀尤其在大中華地區很強，最主要在於美元存款數字很大，受惠於美元利率上升，使淨利息收入大有成長，另外包括財管收入開始回升、其他手續費收入也都跟上來、換匯收入都持續增加，這些都帶動今年銀行獲利會比較去年更好。

陳佳文也表示，即使國際再保不理賠，產險今年也可望有獲利回收。台灣人壽策略長葉栢宏說明，產險在去年底估計確診率70%作為提存損失標準，217億是對應理賠金，目前實際有理賠的為208.5億，再加上有些遞延效應，最新預估以確診率68.1%估算，理賠金估為212.5億，其中有4.6億水準會回收，另外，即使有些再保可能拿不回來，損失也僅在0.9億元，抵銷之後，預估可回收3.7億獲利貢獻；另外，產險先前已三次增資共155億，預計5月再增資50億元，會使產險回復到正常營運水準。