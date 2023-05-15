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升息尾聲、景氣軟著陸 法人：美國百大債迎來契機

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
標普100大企業與標普500大企業現金概況。
標普100大企業與標普500大企業現金概況。

美國最新公布5月第一周初請失業救濟金人數攀升達26.4萬人，創2021年11月以來新高，4月生產者物價指數(PPI)僅微幅增加0.2%，第一金美國100大企業債券基金經理人李艾倫指出，3月以來所爆發的金融機構信貸危機事件，使得經濟衰退疑慮增溫，美國聯準會在5月升息之後，市場預期可能暫停升息，從景氣軟著陸的可能性、長端美債殖利率觸頂反轉，美元走升的情形研判，美國高評級百大企業債券迎來相對穩健的投資收益機會。

未來半年全球景氣將面對經濟軟著陸的可能性，加上升息到頂、暫停升息的機率已經出現，從1980年至2019年聯準會七次升息到頂，平均大約要六個月的時間進行首次降息，部份投資者預期年底前降息的可能性；李艾倫說明，近期公債殖利率呈現下滑趨勢，已提前反應市場對於未來降息的預期，美國投資級債券利差仍處於長期均值之上，利多美國高評級企業債券投資吸引力，安全性資產迎來投資契機，長期投資者可斟酌布局美國投資級債券。

李艾倫提醒，現階段高利率環境仍將會持續一段時間，而受到美國銀行體系信用危機事件影響，銀行間借貸標準與條件也出現趨嚴現象，中小型金融機構直接遭受到信用衝擊的影響相對直接，不過，美國大型銀行因為控管機制與借貸標準較高，整體信用體質與受到的直接影響有限。

進一步來觀察高評級債券的整體財務條件，以美國標普100大企業與標普500大企業的現金概況評估風險抵禦能力觀察，過去12個月美國100大企業所擁有的總獲利金額達91.46億美元，相較整體500大企業總獲利金額達204.27億美元，占比近45%；從現金流量來看，過去12個月美國100大企業總現金流量達129.29億美元，相較整體500大企業總現金流量299.73億美元，佔比達43% ，李艾倫指出，美國大型企業擁有較強企業體質、風險抵禦能力更佳。

李艾倫表示，5月聯準會再度升息一碼後，利率已來到5%~5.25%的水準，聯準會會後聲表達升息終點接近，後續則將觀察通膨、就業、銀行信貸等情形，以調整貨幣政策，預期聯準會可望續強化控通膨、維持銀行體系穩定性，整體而言，美國10年期公債殖利率可望呈現區間狹幅整理格局。

美歐風險事件驅動下，資金流出非投資級債券，轉向安全性較高的投資級公司債，推升美國百大企業債券投資吸引力，李艾倫強調，將動態調整投資組合存續期，並且視信用基本面與利差變化，強化高評級部位、拉長投資組合存續期；全球金融市場面臨衰退疑慮，市場的不確定性與與波動度將見攀升，長期投資者投資組合宜納入高評級的美國百大企業債券部位，更能形成資產風險避風港。

美國聯準會 債券

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