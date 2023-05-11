國銀首季狂賺1266億元飆新高 新獲利金雞母出爐

金管會公布，全體本國銀行今年前3月稅前盈餘1266億元、年增41%，改寫史上同期新高紀錄，同時3月底存放利差69.98%，仍未回到去年逾7成的水準，顯示今年國銀獲利貢獻主力，已不再仰賴「傳統本業」的存放利差賺前，轉向金融投資交易大賺。

銀行局副局長林志吉說，今年第一季國銀獲利飆高，最大貢獻主力是外匯交換利益（Swap）大增所致。

據統計，今年首季國銀獲利三支柱中，金融投資收益達596億元、年暴增2.4倍，利息淨收益1498億元、年增僅10%，手續費收入530億元、年衰退2%，顯示今年這波國銀獲利動能，來自金融投資交易大賺。

銀行主管說，受惠台美利差擴大，國銀吸收外幣存款轉做換匯（swap）交易，賺取換匯點的兌換利益，推升了金融投資收益，不少銀行光靠swap交易賺翻；但因吸收外幣存款的存款利息費用、是掛帳在淨利息收入中，導致利息收益下降、淨利差也縮水。

金管會公布2023年3月全體本國銀行獲利，及存放款數字。

3月國銀稅前盈餘442.6億元、月增20%，累計前三月國銀稅前盈餘1266億元，年增40.7%，其中國內分行稅前盈餘928.1億元、獲利貢獻拉升到73%，顯示首季獲利貢獻仍以國內分行為主。

若以各放款地區別來看，3月國內總分行放款月增2805億元最高，海外分行略增167億元，OBU（國際金融業務分行）放款續月減114億元，林志吉說OBU放款持續減少，主因是升息、加速企業還款和不續借所致。

整體國銀3月放款餘額37兆700億元，較上月增加2905億元，若以放款用途來看，因政府4月起普發6000元現金，導致政府跟銀行借週轉金大增，3月週轉金放款較上月爆增2419億元。

但象徵企業長期資本支出的企業投資放款，3月仍月減16億元、連三月走低，累計前三月已減少85億元、餘額降到8099億元的今年低點。

林志吉坦言，企業投資持續衰退，主因是企業庫存仍待消化，及對景氣看法仍保守所致。