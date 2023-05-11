im.B詐騙案政府亡羊補牢？金管會將全面盤點網路借貸平台現況

「不動產借貸媒合平台im.B」詐騙案今（11）日在立法院財委會再度成立委關注焦點，金管會主委黃天牧答覆立委質詢時指出，會盤點國內網路借貸平台（P2P）情況，並透過訂定指導原則、精進與銀行合作機制，讓民眾更加了解P2P 。

立委吳秉叡質詢時提醒金管會不能輕忽P2P的問題，黃天牧表示，最近im.B事件引起關注，近日金管會內部討論決定後，有幾個方向可以處理這個問題。

包括第一，最近在一些活動中業者也提出自律的想法，之前業者就已提出自律機制，金管會會協助或期待業者自律方式來處理，也會參考BNPL（先買後付）方式，提供運作上原則或指導方向，協助他們健全經營。

第二，對於P2P與銀行合作機制，會檢討看能否更精進，讓銀行更有意願跟P2P業者合作，也讓P2P業者可得到銀行在內控各方面的指導跟合作。

目前有三家銀行跟四家P2P業者合作，合作內容包括，銀行提供資金保管、提供金流、提供徵審或信用評分，也有提供廣告合作或債權文件保管合作等。

第三，會請銀行公會將銀行跟P2P業者合作的資訊揭露在網站，透過揭露讓民眾對P2P經營更加了解。

第四，金管會去年已請聯徵中心開設第二資料庫，讓金融科技業者可以用個人信用便捷轉交方式，得到部分借款人信用資料，有助強化P2P機制健全性。

黃天牧說，這四點是金管會要努力的方向，希望經過這次事件後，能提出指導原則或實務作業準則，讓P2P更加透明化；也希望讓健全的P2P業者透過一定機制下，讓社會大眾認識，儘量跟健全的業者往來。

此外，立委李貴敏質詢指出，P2P產業也希望政府有規範的標準，讓民眾區分什麼是合規的P2P，什麼是不合規的。

黃天牧說，剛才他已提到未來希望能讓好的公司可以讓大家認識。李貴敏問，如何讓好的公司可以讓大家認識？不是該盤點才能知道嗎？黃天牧說：「我們會盤點」。