快訊

判決打臉？NCC：北高行未否認中天新聞干預事實 將提上訴

罰不怕！興富發中市9案停工 市府突抓包1處未停再重罰

壽險搶發債！國壽宣布將發長天期次順位債 上限350億元

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
國泰人壽大樓外觀。聯合報系資料照片／記者高彬原攝影
國泰人壽大樓外觀。聯合報系資料照片／記者高彬原攝影

為符合接軌ICS 2.0新制的需求，在台灣人壽、中國人壽之後，壽險龍頭國泰人壽也跟進宣布，將發行長天期次順位債券，年期為10年期以上，發行總額為上限350億元，將視市場行情及客觀情勢於董事會決議起一年內一次或分次發行。

國泰金控（2882）今（11）日宣布，代子公司國泰人壽公告董事會決議，以公開募集方式發行10年期以上累積次順位普通公司債，發行總額為上限350億元，將視市場行情及客觀情勢於董事會決議起一年內一次或分次發行。

國泰金指出，國壽發債主因是為強化財務結構，充實自有資本及提升資本適足率；此案承銷或代銷機構為國泰證券及國泰世華銀行。

中國人壽（2823）先前發布重訊公告，將以公開募集方式，發行10年以上長期次順位公司債，發行上限為100億元，發行期間將不超過15年。

台灣人壽4月底曾公告，董事會通過發行累積次順位公司債，發行總額不超過130億元，發行期間10年以上，發行利率將依照發行時市場狀況決定，用途為充實自有資本及提升資本適足率。

金管會先前宣布，開放保險業可發行10年以上、具到期日次順位公司債，可算入第二類資本，發行額度由現行自有資本50％，擴大為風險資本100％，發債額度增加1.4倍，且發債工具更具彈性、有助吸引更多投資人。

國泰人壽 公司債 中國人壽

延伸閱讀

兆豐主辦中租78億聯貸

德微、帝寶 瞄準長天期

美債ETF 買氣強強滾

全民權證／群創 選中長天期

相關新聞

永豐銀去年阻詐1.4億元 假投資最普遍

永豐銀行守護民眾資產不遺餘力，今年首季全台各分行防堵詐騙案達119件、累計總金額約新台幣5,000萬元，防詐成效較去(2...

女性理財「抗漲求穩」 國泰世華銀傳授兩大投資策略

母親節將至，但隨著通膨壓力居高不下，家庭開支負擔加重，恐怕讓媽媽們很難開心起來。甫於4月下旬發布的國泰金控國民經濟信心調...

新光金大戰！痛批大股東干政、不思改革 洪士琪：我不是來狙擊的市場派

根據《財訊》報導，將於6月9日改選董事的新光金控，爆出三路人馬、四組名單共32人角逐15席董事，逼得新光金董事洪士琪罕見地公開抨擊「不思改革！」

證交所開鍘泰山 處300萬元違約金

證交所今日發出公告，對泰山企業公司近期多次違反重大訊息申報規定，處以300萬元違約金。

全球金融科技脈動 2022年監管科技成為最熱門投資產業

KPMG今（11）日發布「全球金融科技脈動2022下半年報告」，2022年總投資金額中「支付領域」以531億美元在佔比最...

將都更危老社宅納入基金型REITs 金管會：三個月內報告立院

金管會已將基金型REITs的相關立法草案提送政院，金管會主委黃天牧今天在立院財委會備詢指出，同意評估將都更、危老、社會住...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦