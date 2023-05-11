壽險搶發債！國壽宣布將發長天期次順位債 上限350億元

為符合接軌ICS 2.0新制的需求，在台灣人壽、中國人壽之後，壽險龍頭國泰人壽也跟進宣布，將發行長天期次順位債券，年期為10年期以上，發行總額為上限350億元，將視市場行情及客觀情勢於董事會決議起一年內一次或分次發行。

國泰金控（2882）今（11）日宣布，代子公司國泰人壽公告董事會決議，以公開募集方式發行10年期以上累積次順位普通公司債，發行總額為上限350億元，將視市場行情及客觀情勢於董事會決議起一年內一次或分次發行。

國泰金指出，國壽發債主因是為強化財務結構，充實自有資本及提升資本適足率；此案承銷或代銷機構為國泰證券及國泰世華銀行。

中國人壽（2823）先前發布重訊公告，將以公開募集方式，發行10年以上長期次順位公司債，發行上限為100億元，發行期間將不超過15年。

台灣人壽4月底曾公告，董事會通過發行累積次順位公司債，發行總額不超過130億元，發行期間10年以上，發行利率將依照發行時市場狀況決定，用途為充實自有資本及提升資本適足率。

金管會先前宣布，開放保險業可發行10年以上、具到期日次順位公司債，可算入第二類資本，發行額度由現行自有資本50％，擴大為風險資本100％，發債額度增加1.4倍，且發債工具更具彈性、有助吸引更多投資人。