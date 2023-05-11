獲利大洗牌 銀行型金控崛起

十四家金控獲利全數出爐。前四月累計獲利已破百億元以上的金控，依序為富邦金、中信金、兆豐金、國泰金等四家，獲利分別為二一八點六八億、一六三點五二億、一三九點九億和一二八點四億元。

第一金、元大金、玉山金等三家金控，前四月累計獲利依序為八十五點八億、七十九點八三億、七十五點九二億元，也居十四家金控獲利前段班，合計十四家金控累計獲利突破一一一五億元。

若和去年同期相較，金控獲利可說大洗牌，銀行型金控明顯在前段班崛起。

雖然和去年同期相較，十四家金控的獲利合計衰退四成以上，但金控前段班的獲利表現，旗下有大型壽險公司的金控仍占了三家，而銀行型金控，包括兆豐金、玉山金、第一金、永豐金等金控獲利都有高成長。元大金是金控前段班裡，唯一以證券為獲利主幹的金控，元大金旗下龍頭券商元大證券獲利三十九億元，遙遙領先其他券商，也推升金控獲利居第六大。

在銀行型金控裡，財政部旗下四家公股金控都有雙位數成長，並以兆豐金成長八成最多，同時還晉級前三大獲利金控；另外玉山金和永豐金都創下歷年同期獲利新高紀錄、第一金獲利年增三成，合庫金與永豐金成長百分之十二、華南金成長百分之二十六。台新金成長百分之一二四，獲利較去年同期增逾一倍。

新台幣匯率貶值對壽險公司的獲利也有加持效果，如國泰金、富邦金均表示，本月受惠台幣貶值，匯兌利得有利抑制避險成本。

國泰金指出，截至四月底國壽外匯價格變動準備金餘額維持在逾四百二十億元的充裕水準，將有助吸收匯率波動、緩和傳統避險成本，增進整體外匯管理彈性；富邦金表示，四月富邦人壽準備金餘額仍逾三百二十億，高於適用的準備金累積上限，有助吸收匯率波動。

最新獲利統計顯示，國泰產險與富邦產險均在四月終於單月轉虧為盈，國泰產險四月稅後淨利二點一億元、累計稅後淨損三點七億元；富邦產險四月稅後淨利三點八億元，累計稅後虧損三十八點七四億元。