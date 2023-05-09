股本從3千元翻身！新安東京海上4次增資 資本額險達標

近期啟動第4次120億元增資程序的新安東京海上產險，為加速第4次增資作業，使下一期公布的RBC(資本適足率)能趕在6月底前拉升到200%以上，並讓增資後股本仍在額定資本額200億元上限內，董事會提前於3月底通過減資99.99%，該案經報主管機關核准後，已於4月初股東會通過，符合公司法「公司非依股東會決議減少資本，不得銷除其股份」的規定，增資後股本來到120億3,000元，維持在額定資本額之內。

根據金管會統計，截至今年4月底，產險業因防疫險已賠付2,683.2億元。市場預估，全數防疫險保單到期時的理賠金額將上看3,000億元，相當於全體產險業超過20年的獲利。面對鉅額理賠金額，防疫保單銷售量前六大的產險公司，包含富邦產險、國泰世紀產險、和泰產險、新安東京海上產險、兆豐保險、中信產險，自去年起迄今紛紛展開不同金額及頻次的增資計畫，以符合主管機關對保險業者所要求的法定標準。

新安東京海上產險表示，過往經營穩健，在日本東京海上及裕隆集團兩大股東力挺，且非上市櫃公司、股票集中在大股東手中，即使大刀闊斧一口氣減資99.99%、股本剩3,000元，也不擔心突遭市場派或有心人士狙擊，進而影響公司穩健經營；換言之，新安東京海上產險為順利改善公司財務結構，才毅然決然大幅縮減資本額、並加速資金挹注，而經過本次一系列減、增資作業後，新安東京海上產險6月底股本不僅將符合額定資本額要求，屆時RBC也將恢復到法定資本適足的水準，為公司後續發展奠定穩健的基石。

新安東京海上產險指出，迄今已先後完成3次規模達279.99億元增資繳款程序，第4次增資已經董事會通過，因相關股務作業須符合相關規定及時程，預計第4次增資一定也會在6月底完成增資繳款，增資到位前所有業務營運及服務不受任何影響，一切穩定正常，請保戶安心，屆時會徹底擺脫防疫險陰霾，邁向穩健成長的常軌道上。