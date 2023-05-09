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泰山頻爆爭議投資 投保中心：董事、獨董應善盡職責

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
泰山企業今天晚間發布重訊，宣布111年度發放每股4元現金股利，發放股利總額近20億元均為史上新高。 聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影
泰山企業今天晚間發布重訊，宣布111年度發放每股4元現金股利，發放股利總額近20億元均為史上新高。 聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影

陷入經營權之爭的泰山近期屢遭證交所處罰並發生鉅額轉投資爭議，投保中心表達嚴正關切，呼籲泰山公司應確實執行內部控制制度，並請泰山公司董事及獨立董事善盡其職責。

投保中心指出，證交所已於今年1月3日、4月25日，就泰山公司處分全家便利商店股份有限公司股份，以及支付仲介費8000萬元、購入兩幅畫作7000萬元及提供3000萬元保證票據等事項，認有違反泰山公司取得或處分資產處理程序及內部控制制度等規定，分別處以違約金200萬元、250萬元。又泰山公司近日因爆發36億元轉投資街口金融科技股權而引發高度爭議。

投保中心表示，近期泰山公司屢發生內部控制制度之設計及執行缺失，遭證交所處以違約金，又涉及轉投資爭議情形，恐影響公司經營健全性及股東權益，也引發各界對其公司治理之疑慮。為促進公司之健全經營、維護股東權益，投保中心已函請泰山公司遵法執行業務，就內部控制制度之執行缺失為積極改善，並向股東說明內控缺失及改善情形，以及轉投資所涉爭議，另籲請泰山公司董事及獨立董事依公司法第23條規定，忠實執行業務並盡善良管理人之注意義務，善盡其職責。

投保中心強調，公司執行業務應恪遵法令，將密切注意泰山公司後續相關因應處理情形，以維護公司及股東權益。

泰山 投保中心

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