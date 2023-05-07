證交所對泰山公司強化監理

臺灣證交所以建立投資人信賴的公平、公正、公開交易平台為最高原則，以保障投資人權益、建立有效資本市場為使命，冀上市公司都能建置並落實良好的內部控制制度，管理階層都能嚴守誠信經營、遵從公司治理。證交所對於經營權爭議事項，均保持中立立場，然對於治理不善、隱匿重要資訊、踰越內部控制，甚至涉有不法情事的上市公司，絕對零容忍，且必定審慎查核、從嚴處置。

針對近期泰山企業(1218，下稱泰山公司)重大股權處分案未妥適揭露訊息且處分作業有重大違失，臺灣證交所於2023年1月對其違反內部控制制度及重大訊息申報規定，處以新台幣200萬元違約金，要求委任會計師執行內部控制專案審查，並列入財務重點專區，同時函請嗣後確實改善。惟泰山公司復因部分交易事項，再次違反內部控制制度及取得或處分資產相關規定且情節重大，證交所於4月再對其處以250萬元違約金，且再強化對其監理強度。

5月6日，泰山（1218）公司因股權投資案事宜，赴證交所召開重大訊息記者說明會，會中對於所提問審計委員會、董事會召開程序與交易價格合理性評估等，逕以開會全程都有專業律師指導、會議一切合法或交易內容涉及商業機密，不方便透露做為回應。

證交所多次強調，公司所發布的重大訊息應詳述發生事實、原因及對公司財務業務影響等，而上市公司代表於召開重大訊息說明記者會時亦應依前述規定內容詳述之，並準備相關書面資料，泰山公司的回應顯未確實將攸關資訊透明且公平地給傳達給投資大眾，證交所已函請其於5月9日前提供相關議事資料及說明，以釐清該投資案是否有違反法令規定情事。

證交所也籲請泰山公司應確實注意所為的交易及決策均需依法為之，善盡忠實義務，以保護全體股東權益。