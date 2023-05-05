開發金前董座張家祝 6月中將選任遠東銀行獨立董事
遠東銀行（2845）原任獨立董事、國立陽明交大資工系講座教授林寶樹去年底過世，遠東銀行預定今年股東會補選獨董，董事會通過提名開發金（2883）前任董事長張家祝為獨董候選人，將於6月16日股東常會進行補選。
張家祝在2022年8月金管會處分開發金大股東干政時，遭罰自8月5日起停止執行職務半年，之後張家祝於9月26日於法人董事基捷投資改派代表人時請辭，基捷投資改派自中信金（2891）退休的黃思國為法人代表，並為董事會選任接替張家祝為新董座。目前張家祝擔任台北市交通文教基金會董事長。
遠銀2021年股東常會全面改選，選出三席獨董，其中一席林寶樹於去年11月中過世，遠銀因此在今年股東常會補選一席董事補實缺額，日前董事會通過股東提名張家祝為獨董候選人，張家祝將待6月16日遠銀股東常會補選完成後上任。
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