開發金前董座張家祝 6月中將選任遠東銀行獨立董事

台灣壽險業資產規模上看34兆元，看似是一座堅不可摧的金融帝國，不過，它長久以來存在兩個結構性問題，不發作則已，一旦碰上了大環境的升息，再結合股市、匯市波動，便自然形成完美風暴。

2023-05-05 11:28