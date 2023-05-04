金融業15高層被冒名詐騙廣告 金管會要Google優先下架

金管會在3日下午再度找來Google，內政部警政署、刑事局等單位開會，討論詐騙廣告下架。金管會主秘黃厚銘在4日指出，金管會已優先提供15位遭詐騙廣告冒名的金融業高層名單給Google，要求優先處理下架，至於其他非金融業的名單，刑事局亦同步提供Google。

上述15位高層名單，包括第一金控董事長邱月琴、蔡宏圖、元大投信董事長劉宗聖、元大投顧董事長胡睿涵、國泰投信董事長張錫都在名單；相較於Meta是8至24小時下架，效率較佳，金管會也表示，雖然Google未承諾多久下架，但Google仍善意釋出，以前要填的欄位較多，現在則提供簡便作法，改採受理檢舉的序號來代替，廣告一被檢舉，就會依先後順序產生序號，雙方已達成共識，用序號來溝通，並以此勾稽多少件會下架。

金管會也出具Meta、Google兩大平台的最新統計通報及下架數字指出， 從4月10日至28日，兩大平台累積359件，下架276件，其中Meta通報313件，下架261件， Google則通報46件，下架15件，前者下架比重明顯高於後者，因此金管會特別和Google討論改善方式，例如，金管會在會中有表態希望Google檢舉方式更加便民，所以Google才同意以序號來替代以前多種欄位的填寫。

黃厚銘說明，跟Google開會之後認為下架率低有幾種可能，其中，之前通報格式未符其規定是主因，對方已要求符合其適用的格式，尤其是點擊字串提示；例如Google現行的作法是在右上角有檢舉的選項按下，會秀出廣告點擊字串，是這則廣告的標簽，必須層層找到才能找到這個廣告來源。

黃厚銘指出，Google在會中再三強調，之前提供的網頁網址並非他們的廣告，例如提供網頁下面的貼文，網友留言這些，並非廣告本身，等於這些詐騙廣告並非Google所刊播，有可能來自其他平台，但由於時間有限，基於效率考量，先抓兩大平台的，解決兩大平台之後再往下找較小平台的詐騙廣告，

比較兩大平台的效率，黃厚銘認為，Google因為是網頁，因此對網頁上的廣告，還有追溯來源的問題，不像FB是廣告直接貼上；相較於兩大平台比較好找，其他的平台例如新聞網站上的，比較不好找，但證期局也只能找廣告比較大宗的平台來溝通。

黃厚銘也表示，投信投顧法70之1的修法完成，將網路平台建立實名制之後，較能確定刊廣告的人是誰，也能避免廣告造假，因為實名制會要求廣告主提交個人合法身份證，護照等身份驗證，企業的話也會要求提供企業提記證件、公司登記，以及認證資料，例如電話，電郵等，來驗證其網路平台身份。